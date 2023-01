Ajab-Gajab: सांप को देखते ही क्यों भड़क जाता है नेवला, जानिए क्या है सदियों से चली आ रही इस दुश्मनी की वजह

Why Snakes-Mongoose are Enemies: इंसानों के बीच दुश्मनी होना आम हैं, जो उनके बात-व्यवहार की वजह से होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों के बीच भी कट्टर दुश्मनी होती है जो खुद कुदरत ने बनाकर भेजी है। इसमें मोर और सांप, चूहे और बिल्ली की दुश्मनी मशहूर हैं। वहीं सांप और नेवले के बीच भी दुश्मनी होती है। आपने भी कभी न कभी इनको आपस में लड़ते हुए देखा होगा। सांप और नेवले की लड़ाई में कफी सांप बाजी मार ले जाता है तो कभी नेवला भारी पड़ता है। हालांकि, ज्यादातर सांप नेवले के आगे अधिक देर तक टिक नहीं पाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर सांप और नेवले (Reason Behind Snakes and Mongoose Fight) के बीच की दुश्मनी के पीछे की वजह क्या है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं आखिर इस खूनी लड़ाई के पीछे क्या वजह है।