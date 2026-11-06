Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Bizarre News ›   viral hidden animal spot the Snake in optical illusion brain teaser image

ऑप्टिकल इल्यूजन: फोटो में छिपा हुआ है जहरीला सांप, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं

Fri, 06 Nov 2026 06:56 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Fri, 06 Nov 2026 06:56 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों को देखने के बाद लोगों का दिमाग चकरा जाता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि हम जो देख रहे हैं वही सच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 

विज्ञापन
viral hidden animal spot the Snake in optical illusion brain teaser image
फोटो में छिपा हुआ है जहरीला सांप, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

सोशल मीडिया पर कई तरह के गेम्स देखने को मिलते हैं। आप इस खेल से अपना दिमाग तरोताजा कर सकते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन एक ऐसा ही खेल है, जिसमें छिपी चीजों को खोजना होता है। कई ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को हल करना होता है, जबकि कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन गेम्स से दिमागी कसरत भी होती है। इस तरह के गेम्स को खेलना लोगों को काफी पसंद है। 



इस तरह की तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। यह तस्वीरें देखने में बेहद सामान्य होती हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कई ऐसी चीजें छिपी होती हैं। यह चीजें आंखों के सामने होने के बाद भी आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। आज भी हम आपके लिए एक तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको सांप को खोजना है। सांप को खोजने के लिए आपके पास 15 सेकेंड का समय है।
 
Trending Videos
viral hidden animal spot the Snake in optical illusion brain teaser image
फोटो में छिपा हुआ है जहरीला सांप, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन्स तस्वीरों लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह साधारण तस्वीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजों को खोजना बेहद मुश्किल होता है। 
 

viral hidden animal spot the Snake in optical illusion brain teaser image
फोटो में छिपा हुआ है जहरीला सांप, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को देखने के बाद लगता है कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है। अगर आप किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अभी तक सांप को नहीं देख पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

पीली साड़ी में लड़की ने ऑफिस की दिवाली पार्टी में किया ऐसा डांस, देखते रह गए सहकर्मी, वीडियो हुआ वायरल

विज्ञापन
विज्ञापन
viral hidden animal spot the Snake in optical illusion brain teaser image
फोटो में छिपा हुआ है जहरीला सांप, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों को देखकर ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनसे दिमाग की अच्छी खासी कसरत होती है। सोशल मीडिया पर आए दिन इतनी पहेलियां देखने को मिलती हैं जो लोगों के दिमाग को घुमाकर रख देती हैं। इन तस्वीरों में कोई न कोई चीज छिपी होती हैं जिन्हें खोजना होता है। 

अंधेरी सुबह, साइकिल पर बेटी और पापा का जुनून, वीडियो देखकर लोगों की आंखें हुई नम, हर कोई कर रहा सलाम

विज्ञापन
viral hidden animal spot the Snake in optical illusion brain teaser image
फोटो में छिपा हुआ है जहरीला सांप, जीनियस हैं तो 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : AI

तस्वीर देखने में बेहद सामान्य है, लेकिन इसमें सांप को खोजना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत है, तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। अगर आप तस्वीर में सांप को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में आप आसानी से पीले घेरे में देख सकते हैं। 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed