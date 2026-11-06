क्यों मौजे में छिपाकर ले जा रहे थे 3 हजार जिंदा मकड़ियां? एयरपोर्ट पर बैग खुलते ही अधिकारियों के उड़ गए होश

कोई भी व्यक्ति सफर पर जाते समय अपने बैग में कपड़े, जूते और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का रखता है। लेकिन पेरू के एक एयरपोर्ट पर तीन यात्रियों के सामान से ऐसी चीज बरामद हुई, जिसे देखकर सुरक्षाकर्मियों के भी होश उड़ गए। दरअसल, इन यात्रियों ने अपने बैग के भीतर 3 हजार से ज्यादा जिंदा मकड़ियां रखी हुई थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खतरनाक नजर वाली मकड़ियों को मौजों के अंदर छिपाकर रखा गया था। अधिकारियों को संदेह इनकी तस्करी कर इन्हें जर्मनी ले जाने की तैयारी थी, जहां इन्हें महंगे दामों पर बेचा जाता।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला पेरू के कालाओ शहर में स्थित जॉर्ज शावेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। यहां पर मंगलवार को अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ यात्री अपने सामान के जरिए वन्यजीवों की तस्करी करने की कोशिश में है। सूचना मिलने के बाद तीन यात्रियों के सूटकेस की जांच की गई। अधिकारियों के बैग खोलते ही अंदर का नजारा देखकर होश उड़ गए।यात्रियों ने अपने सूटकेस में करीब 15 से 20 मौजे रखे हुए थे। पहली नजर में यह सामान्य मौजे लग रहे थे, लेकिन जब इनकी बारीकी से जांच की गई तो इनके अंदर हजारों जिंदा मकड़ियां छिपी मिलीं। अधिकारियों ने कुल तीन हजार से ज्यादा टैरेंटुला मकड़ियां बरामद कीं। इनमें मकड़ियों के अंडे, छोटी उम्र की मकड़ियां और पूरी तरह विकसित वयस्क मकड़ियां भी शामिल थीं। बड़ी संख्या जीवों को छिपाकर ले जाने की कोशिश ने एयरपोर्ट अधिकारियों को हैरत में डाल दिया।पेरू की नेशनल फॉरेस्ट्री एंड वाइल्डलाइफ सर्विस (SERFOR) के मुताबिक, पकड़े गए तीन यात्रियों में दो जर्मनी और एक पोलैंड का नागरिक है। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि ये सभी मकड़ियों को जर्मनी ले जाकर बेचने वाले थे। SERFOR की वाइल्डलाइफ फॉरेस्ट्री कंट्रोल टेक्नीशियन कोरा सुआरेज के मुताबिक, टैरेंटुला की कुछ प्रजातियों की कीमत वन्यजीव बाजार में काफी अधिक है। इनके आकर्षक रंग, बड़े आकार और अनोखी बनावट के कारण लोग इन्हें अपने घरों में पालने और निजी कलेक्शन में रखने के लिए खरीदते हैं।उन्होंने बताया कि इन मकड़ियों की उन लोगों के बीच काफी मांग होती है, जिन्हें दुर्लभ और अलग-अलग प्रजातियों के जीवों को इकट्ठा करने का शौक होता है। फिलहाल तीनों विदेशी नागरिकों को पेरू की पर्यावरण अपराध पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।