Interesting Facts: क्या आपने कभी सोचा है फ्लाइट अटेंडेंट अपने छोटे बैग में क्या रखते हैं? यहां जानिए

What Flight Attendants Carry In Their Tiny Bags: हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए एयरलाईन केबिन क्रू को रखा जाता है, जिसे फ्लाइट अटेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट न केवल पैसेंजर को घर जैसी फील करवाने का काम करते हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा और फ्लाइट का डेकोरम मेंटेन रखने का काम भी होता है। इनको खुद भी काफी डिसिप्लिन होकर काम करना होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फ्लाइट अटेंडेंट अपने साथ एक छोटे बैग क्यों कैरी करते हैं, और वह इसमें क्या रखते हैं? अगर फ्लाइट में सफर करने के दौरान आपके मन में भी ऐसा सवाल आता है, तो अब आपको और सोचने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके इसके बारे में बताने जा रहा हैं। दरअसल, एक फ्लाइट अटेंडेंट का शेड्यूल काफी व्यस्त होता है। उन्हें अक्सर सामान रखने के लिए सीमित जगह के साथ कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। ऐसे में आपने अक्सर एयरलाइन कर्मचारियों को छोटे से सूटकेस के साथ उड़ान भरते हुए देखा होगा।



छोटे सूटकेस में आखिर क्या होता है?

एयरलाईन केबिन क्रू लंबी-लंबी उड़ानों के लिए एक छोटे से बैग में अपनी आवश्यक चीजें रखने की कोशिश करते है, जो रात को सफर के दौरान उनके लिए बेहद जरूरी होते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट का कहना है कि, 'वह आम तौर पर प्रत्येक उड़ान पर अपने दो से तीन सूटकेस लेकर जाती हैं। लेकिन वह बेहद आवश्यक वस्तुओं से भरा होता है, जिनकी उसे सख्त जरूरत होती है।'

वह कहती हैं कि हैंडबैग सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसमें हर उड़ान के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान होता है। उन्होंने बताया कि "हैंडबैग में, हमारे पास आमतौर पर हमारे वॉलेट, पासपोर्ट और विभिन्न क्रू लाइसेंस होते हैं। इसके साथ ही जो कुछ भी हम वहां स्टोर करना पसंद करते हैं।'



इसके अलावा फ्लाइट अटेंडेंट के पास एक कैरी-ऑन लगेज भी होता है, जिसे वह छोटी या लंबी दूरी की उड़ानों में भी हर समय अपने पास रखते हैं। इसमें, हम अपने मैनुअल, जूते रखते हैं। उसने कहा ' उदाहरण के तौर पर देखें तो मेरे पास इस कैरी-ऑन में मेरे ओवन के दस्ताने हैं, यदि मेरी कमीज पर कुछ गिरा जाता है तो मुझे बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है।'



इसके साथ ही उनके पास एक सबसे बड़ा सूटकेस भी होता है, जो आम तौर पर उन उड़ानों के लिए आरक्षित होता है जहां सफर के दौरान ठहराव हो सकता है। इसमें वह अपने सारे कपड़े, जूते और जो भी जरूरी सामान होता है वह रखते हैं। जैसे कि अगर सफर के दौरान ठंडी जगह पर ठहरना पड़ो तो जैकेट होना बहुत जरूरी है।