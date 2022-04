अजब-गजब: शख्स ने 23 लाख रुपये में खरीदा काला घोड़ा, घर लाकर नहलाया तो उड़ गए होश

1 of 7

Cheating With a Person in the Black Horse Purchase: आए दिन लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। अब इस बीच पंजाब से एक ऐसा ठगी का मामला आया है जिसके बारे में जानकर आप के होश उड़ जाएंगे। पंजाब में एक शख्स के साथ घोड़े की खरीद में ठगी की गई है। यह एक लाख या दो लाख की ठगी का मामला नहीं है बल्कि 23 लाख रुपये की ठगी हुई है। जबकि एक दूसरे मामले में शख्स के साथ 37. 41 लाख रुपये ठगी की गई है।



यह दोनों ठगी के मामले पंजाब से सामने आए हैं। पहला मामला संगरूर जिले के थाना सिटी सूनाम का है जबकि दूसरा मामला थाना चीमा से सामने आया है। यह दोनों ठगी के मामले घोड़ों की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं। पंजाब में घोड़ों की खरीद-फरोख्त में ठगी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने चुके हैं।