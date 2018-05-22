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39 कत्ल करने के बाद गिरफ्त में आए कातिल ने जब पूछताछ में बताया मकसद तो चौंक गई पुलिस

बिजार डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 22 May 2018 02:11 PM IST
आरोपी
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एक हत्यारे ने 39 लोगों का कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद जो कहानी उसने पुलिस को बताई, उसे सुनकर पुलिसवाले दंग रह गए। ब्राजील के इतिहास में थियागो हेनरिक गोम्स को सनकी हत्यारे के रूप में जाना जाता है। वह सिर्फ इसलिए कत्ल करता था कि बिना कत्ल किए, उसका मन बेचैन रहता। 
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