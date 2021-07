Yamaha Fascino 125 FI Hybrid: नए डिजाइन, फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ नया स्कूटर, जानें कीमत

{"_id":"60f98c2d8ebc3e6800362b89","slug":"yamaha-fascino-125-fi-hybrid-launched-in-india-yamaha-fascino-125-new-model-2021-yamaha-scooter-new-model-2021-price","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Yamaha Fascino 125 FI Hybrid:\u00a0\u0928\u090f \u0921\u093f\u091c\u093e\u0907\u0928, \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u0941\u0906 \u0928\u092f\u093e \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

Yamaha Fascino 125 FI Hybrid launched in india Know Colours and Price: Yamaha Motor India (यामाहा मोटर इंडिया) ने अपने नए Yamaha Fascino 125 FI Hybrid स्कूटर को आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है। Yamaha Fascino 125 FI हाइब्रिड स्कूटर की भारत में डिस्क ब्रेक वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 76,530 रुपये रखी गई है। जबकि ड्रम ब्रेक वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 70,000 रुपये तय की गई है। लेटेस्ट अपडेट के साथ, नए स्कूटर में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। नए अपडेटेड स्कूटर में बिल्कुल नया एक्सटीरियर लुक दिया गया है। इसके साथ ही स्कूटर में नए फ्रेश कलर स्कीम मिलते हैं। आकर्षक लुक और डिजाइन वाले इस स्कूटर के लेटेस्ट अपडेट के साथ इसमें एक नया और ज्यादा बेहतर इंजन मिलता है।



नया SMG सिस्टम

नए Fascino 125 FI हाइब्रिड स्कूटर में स्मार्ट मोटर जेनरेटर (SMG) सिस्टम मिलता है। एसएमजी एक इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में काम करता है जो खड़े रहने के बाद रफ्तार पकड़ने में इंजन की मदद करता है। यामाहा के मुताबिक, यह फंक्शन टेंडेम राइडिंग में या चढ़ाई के दौरान शुरुआती एक्सलेरेशन के दौरान स्कूटर के डगमगाने को कम करता है।