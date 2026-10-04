एडवेंचर बाइक खरीदने का है प्लान: खराब सड़कों के लिए बेस्ट हैं ये पांच मोटरसाइकिल, जानें पावर और फीचर्स की डिटेल

1 of 6 खराब सड़कों के लिए सबसे अच्छी बाइक्स - फोटो : एआई जनरेटेड







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भारत में हर सड़क एक जैसी नहीं हैं। शहरों में जहां अच्छी और चौड़ी सड़कें मिल जाती हैं, वहीं कई इलाकों में गड्ढों, टूटे रास्तों, पत्थरों और ऊबड़-खाबड़ सड़कों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों मे यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जहां चढ़ाई, तीखे मोड़ और खराब रास्ते बाइक की क्षमता की असली परीक्षा लेते हैं। ऐसे रास्तों पर सिर्फ ताकतवर इंजन होना ही काफी नहीं होता, बल्कि मजबूत सस्पेंशन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस, सही साइज के टायर्स और आरामदायक राइडिंग पोजीशन भी बेहद जरूरी होती है। अगर आप अक्सर खराब सड़कों पर बाइक चलाते हैं या वीकेंड्स पर पहाड़ों और ऑफ-रोड रास्तों पर जाना पसंद करते हैं, तो सही बाइक का चुनाव आपके सफर को काफी आसान और आरामदायक बना सकता है।

2 of 6 ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 X - फोटो : triumphmotorcycles

1. ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 X इस लिस्ट में सबसे पहली बाइक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 X है। यह शहर की सड़कों के साथ हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए भी तैयार किया गया है। इसमें 398cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो करीब 40hp की पावर और 37.5Nm का टॉर्क देता है।

बाइक में 19-इंच का फ्रंट व्हील, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और करीब 195mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इसका स्क्रैम्बलर डिजाइन इसे खराब सड़कों और कच्चे रास्तों पर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। अगर आप रोजमर्रा की राइडिंग के साथ वीकेंड पर एडवेंचर राइडिंग करना चाहते हैं, तो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 X एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

3 of 6 केटीएम 390 एडवेंचर - फोटो : ktmindia

2. केटीएम 390 एडवेंचर

केटीएम 390 एडवेंचर उन लोगों के लिए बनाई गई है, जिन्हें सड़क पर राइडिंग के साथ-साथ ऑफ-रोडिंग भी पसंद है। इसमें 399cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 46hp की पावर और 39Nm का टॉर्क देता है।

इसके अलावा इस बाइक में लंबा-ट्रैवल सस्पेंशन और 21-इंच का फ्रंट व्हील मिलता है। इससे खराब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बाइक की क्षमता बढ़ती है। केटीएम 390 एडवेंचर में इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स और ऑफ-रोड एबीएस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में बेहतर कंट्रोल देने में मदद करते हैं। हाईवे और ट्रेल राइडिंग दोनों के लिए यह एक स्पोर्टी एडवेंचर बाइक है।

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4 of 6 रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 - फोटो : royalenfield

3. रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 को खास तौर पर एडवेंचर राइडिंग और खराब रास्तों के लिए तैयार किया गया है। इसमें 452cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 40hp की पावर और 40Nm का टॉर्क देता है।

बाइक में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर वायर-स्पोक व्हील मिलता है। ये व्हील खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल देने में मदद करते हैं। इसका करीब 230mm का ग्राउंड क्लीयरेंस पत्थरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर काफी उपयोगी है। यही वजह है कि लंबी दूरी की यात्राओं और पहाड़ी रास्तों के लिए हिमालयन 450 एक मजबूत विकल्प बनती है।

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5 of 6 हीरो एक्सपल्स 210 - फोटो : heromotocorp