कावासाकी निंजा 650 के नए मॉडल में बड़े बदलाव: ब्रेक से लेकर सस्पेंशन तक हुआ अपग्रेड; जानें क्या-क्या मिला खास

कावासाकी ने अपनी मिडलवेट स्पोर्टबाइक निंजा 650 को 2027 मॉडल ईयर के लिए अपडेट किया है। नई बाइक में सस्पेंशन, ब्रेकिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी से जुड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें अब शोवा का इनवर्टेड USD फोर्क, फोर-पिस्टन रेडियल-माउंटेड ब्रेक कैलिपर्स और रीडिजाइन किया गया 4.3-इंच टीएफटी डिस्प्ले मिलेगा। भारतीय बाजार के लिए यह अपडेट इसलिए भी अहम है क्योंकि 2027 निंजा 650 के भारत में देर 2026 या 2027 की शुरुआत के आसपास आने की उम्मीद है। आइए जानते हैं नई निंजा 650 में क्या बदला है और कौन-सी चीजें पहले जैसी ही रहेंगी।
2027 कावासाकी निंजा 650 में मिला नया USD फोर्क
- 2027 निंजा 650 में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट सस्पेंशन में किया गया है। भारत में मौजूदा निंजा 650 में 41mm कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क मिलता है।
- नए मॉडल में इसे 37mm शोवा SFF-BP (सेपरेट फंक्शन फॉर्क-बिग पिस्टन) इनवर्टेड फोर्क से बदल दिया गया है। इस फोर्क में बड़ा पिस्टन डिजाइन इस्तेमाल किया गया है, जिससे डैम्पिंग प्रेशर कम करने में मदद मिलती है।
- इसका फायदा ब्रेकिंग और कॉर्नर में बाइक के फ्रंट-एंड कंट्रोल में मिल सकता है। यानी यह बदलाव सिर्फ बाइक की स्पेक लिस्ट में नया फीचर जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि राइडिंग के दौरान भी महसूस किया जा सकता है।
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न्यू कावासाकी निंजा 650
- फोटो : kawasaki
रियर सस्पेंशन में भी बदलाव
फ्रंट फोर्ट को अपडेट करने के साथ कावासकी ने रियर शॉक में भी बदलाव किया है। नए फ्रंट एंड के साथ बेहतर तालमेल के लिए रियर शॉक को हायर स्प्रिंग रेट दिया गया है। इससे बाइक के फ्रंट और रियर सस्पेंशन के बीच बेहतर बैलेंस मिलने की उम्मीद है।
अब मिलेंगे फोर-पिस्टन रेडियल ब्रेक्स
- 2027 निंजा 650 के ब्रेकिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। मौजूदा मॉडल में फ्रंट में ट्विन 300mm डिस्क और टू-पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं। नए मॉडल में डिस्क का साइज 300mm ही रखा गया है, लेकिन कैलिपर्स को अपोज्ड फोर-पिस्टन रेडियल-माउंट यूनिट्स से अपडेट किया गया है।
- रेडियल-माउंटेड कैलिपर्स आमतौर पर ज्यादा सटीक लीवर फील और हार्ड ब्रेकिंग के दौरान बेहतर हीट डिसीपेशन देने में मदद करते हैं। ऐसे में नए ब्रेक्स से ब्रेकिंग ज्यादा प्रोग्रेसिव और कॉन्फिडेंस-इंस्पायरिंग होने की उम्मीद है।
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न्यू कावासाकी निंजा 650
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4.3-इंच टीएफटी डिस्प्ले का नया डिजाइन
2027 निंजा 650 में 4.3-इंच कलर टीएफटी डिस्प्ले पहले की तरह मौजूद रहेगा, लेकिन इसके लेआउट को रीडिजाइन किया गया है। यानी डिस्प्ले का साइज समान है, लेकिन जानकारी दिखाने का तरीका बदला गया है। इसके साथ कावासाकी की रेडियोलॉजी एप कनेक्टिविटी को भी ज्यादा फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है।
नेविगेशन और वॉयस कमांड का सपोर्ट
रेडियोलॉजी एप कनेक्टिविटी अब नेविगेशन और वॉयस-कमांड फंक्शन्स तक बढ़ गई है। हालांकि, वॉयस कंट्रोल के लिए अलग लाइसेंस की जरूरत होगी और इसकी उपलब्धता अलग-अलग बाजारों पर निर्भर करेगी। इसलिए भारतीय खरीदारों को इसे भारत में मिलने वाला स्टैंडर्ड फीचर नहीं मानना चाहिए।
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क्विक शिफ्टर अब एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध
कावासाकी निंजा 650 में पहली बार कावासाकी क्विक शिफ्टर को एक्सेसरी के तौर पर उपलब्ध कराया गया है। इसकी मदद से राइडर क्लच का इस्तेमाल किए बिना अपशिफ्ट कर सकता है। हालांकि, यह बाइक के साथ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर नहीं मिलेगा और इसे अलग से एक्सेसरी के रूप में लिया जा सकेगा।
इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव
2027 मॉडल में कावासाकी ने इंजन को अपडेट नहीं किया है। इसमें पहले की तरह 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन ही मिलेगा। यह इंजन रोजमर्रा की राइडिंग के लिए आसान और इस्तेमाल में सरल कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। यानी 2027 मॉडल का फोकस ज्यादा पावर निकालने के बजाय बाइक के चेसिस, ब्रेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहतर बनाने पर है।
सीट हाइट और वजन
यूरोपियन-स्पेक मॉडल के अनुसार नई निंजा 650 की सीट हाइट 785mm बताई गई है, जबकि इसका कर्ब वेट 194kg है। हालांकि, भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं। इसलिए भारतीय वर्जन के आधिकारिक स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय ही स्पष्ट होंगे।
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भारत में कब आएगी नई निंजा 650?
भारतीय बाजार के लिए 2027 कावासाकी निंजा 650 के देर 2026 या 2027 की शुरुआत के आसपास आने की उम्मीद है। मौजूदा निंजा बाइक भारत में करीब 7.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई निंजा 650 की कीमत और भारत-स्पेक फीचर्स की आधिकारिक जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी।
मौजूदा निंजा 650 खरीदें या नए मॉडल का इंतजार करें?
एक्सपर्ट्स के अनुसार नई बाइक में मुख्य बदलाव सस्पेंशन, ब्रेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं, जबकि इंजन और इसका मूल कैरेक्टर पहले जैसा ही है। अगर राइडिंग में स्पोर्टी कॉर्नरिंग, हार्ड ब्रेकिंग और बेहतर फ्रंट-एंड फील आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो नए मॉडल का इंतजार करना ज्यादा मायने रख सकता है। वहीं, अगर बाइक का इस्तेमाल मुख्य रूप से कम्यूटिंग या कैजुअल राइडिंग के लिए होना है, तो मौजूदा मॉडल के इंजन और ओवरऑल कैरेक्टर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की वजह से आउटगोइंग मॉडल भी एक विकल्प बना रहता है। कुल मिलाकर, 2027 निंजा 650 का अपडेट पावर बढ़ाने के बजाय राइडिंग डायनेमिक्स, ब्रेकिंग और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।