कार लेकर घर से निकले और अचानक बैटरी जवाब दे जाए तो परेशानी खड़ी होना तय है। सर्दियों में यह समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे में हर बार किसी दूसरी गाड़ी से मदद लेने या मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास पोर्टेबल जंप स्टार्टर मौजूद है। यह छोटी सी डिवाइस इमरजेंसी में आपकी कार को दोबारा स्टार्ट करने में मदद कर सकती है। हालांकि, बाजार में कई तरह के जंप स्टार्टर उपलब्ध हैं। ऐसे में अपनी गाड़ी के इंजन के हिसाब से सही डिवाइस चुनना जरूरी है।

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कम हो जाती है बैटरी की क्षमता : कम तापमान में बैटरी की बिजली सप्लाई करने की क्षमता प्रभावित होती है। इससे इंजन स्टार्ट करने के लिए जरूरी पावर मिलने में परेशानी हो सकती है।

: कम तापमान में बैटरी की बिजली सप्लाई करने की क्षमता प्रभावित होती है। इससे इंजन स्टार्ट करने के लिए जरूरी पावर मिलने में परेशानी हो सकती है। विज्ञापन विज्ञापन गाढ़ा हो जाता है इंजन ऑयल: ठंड में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण इंजन के पुर्जों को घूमने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इंजन स्टार्ट करने के लिए अधिक करंट की जरूरत होती है।

ठंड में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण इंजन के पुर्जों को घूमने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इंजन स्टार्ट करने के लिए अधिक करंट की जरूरत होती है। छोटी दूरी तक गाड़ी चलाना: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में बार-बार कम दूरी तक कार चलाने से अल्टरनेटर को बैटरी पूरी तरह चार्ज करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। इसके अलावा, पार्किंग में खड़ी कार के अलार्म और ट्रैकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी लगातार थोड़ी-थोड़ी बैटरी खर्च करते रहते हैं।

पोर्टेबल जंप स्टार्टर की मदद से आप बिना दूसरी कार या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के अपनी पेट्रोल या डीजल कार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस सर्दी आप इसे खरीदना चाह रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें।सर्दियों में कार की बैटरी के जल्दी डिस्चार्ज होने के पीछे कई वजहें होती हैं।



जंप स्टार्टर खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?



1. सिर्फ एम्पियर के बड़े नंबर देखकर न खरीदें

जंप स्टार्टर खरीदते समय उसके बॉक्स पर लिखे 2000A, 4000A या 5000A जैसे आंकड़ों को देखकर फैसला न करें। ये आमतौर पर पीक करंट के आंकड़े होते हैं। अलग-अलग कंपनियां इन्हें अलग तरीके से माप सकती हैं। इसलिए केवल बड़े नंबर देखकर किसी प्रोडक्ट को बेहतर मानना सही नहीं है।



2. अपनी कार के इंजन की क्षमता से करें मिलान

जंप स्टार्टर चुनने का सबसे अच्छा तरीका उसकी इंजन रेटिंग देखना है। प्रोडक्ट की जानकारी में अक्सर बताया जाता है कि वह कितनी क्षमता वाले इंजन को स्टार्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए, 'Up to 6.0L Petrol and 3.0L Diesel' का मतलब है कि यह 6.0 लीटर तक के पेट्रोल और 3.0 लीटर तक के डीजल इंजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।



3. डीजल कार के लिए चुनें ज्यादा पावर वाला मॉडल

डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। इसलिए इसे स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल इंजन के मुकाबले अधिक पावर की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी कार का इंजन जंप स्टार्टर की बताई गई क्षमता की ऊपरी सीमा के करीब है, तो उससे ज्यादा क्षमता वाला मॉडल खरीदना बेहतर रहेगा।



4. सेफ्टी फीचर्स से न करें समझौता