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रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 भारत में लॉन्च: मिला बड़ा इंजन और एडवांस्ड ट्रिपर नेविगेशन, जानें कीमत और डिटेल्स

Sat, 05 Sep 2026 08:29 AM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 05 Sep 2026 08:29 AM IST
सार

Royal Enfield ने भारत में नई Himalayan 440 लॉन्च कर दी है। नई Himalayan 440 के जरिए कंपनी ने पुराने Himalayan 411 के परिचित और सरल ADV फॉर्मूले को बड़े इंजन और कुछ नए फीचर्स के साथ वापस पेश किया है।

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Royal Enfield Himalayan 440 Adventure Bike Launched in India Check Price Features Engine Specs
Royal Enfield Himalayan 440 - फोटो : Amar Ujala
रॉयल एनफील्ड ने देश में अपनी नई एडवेंचर बाइक Himalayan 440 (हिमालयन 440) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह नया मॉडल कंपनी के पोर्टफोलियो में ज्यादा एडवांस्ड हिमालयन 450 के ठीक नीचे रखा गया है। कंपनी का कहना है कि उसने रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 मोटरसाइकिल एक सरल, मजबूत और सुलभ एडवेंचर (ADV) बाइक की तलाश करने वाले राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है। 


Himalayan 440 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.29 लाख रुपये रखी गई है। इस मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के साथ ही इसकी बुकिंग देशभर में स्थित रॉयल एनफील्ड डीलरशिप्स और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दी गई हैं। 
 
Royal Enfield Himalayan 440 Adventure Bike Launched in India Check Price Features Engine Specs
Royal Enfield Himalayan 440 - फोटो : Royal Enfield

नई Himalayan 440 का इंजन कितना पावरफुल है और यह पुरानी 411 से कितनी अलग है?

मैकेनिकल तौर पर यह मोटरसाइकिल Scram 440 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें वही 443cc, सिंगल-सिलेंडर LS440 इंजन दिया गया है:
  • पावर आउटपुट: यह दमदार इंजन 6,250 rpm पर 25.4 hp की पावर और 4,000 rpm पर 34 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
  • 411 की तुलना में सुधार: पुरानी Himalayan 411 के 24.5 hp पावर और 32 Nm टॉर्क के मुकाबले इसके परफॉर्मेंस में मामूली लेकिन व्यावहारिक सुधार दर्ज किया गया है।
  • गियरबॉक्स: बेहतर हाईवे क्रूजिंग और राइडिंग अनुभव के लिए इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। 
Royal Enfield Himalayan 440 Adventure Bike Launched in India Check Price Features Engine Specs
Royal Enfield Himalayan 440 - फोटो : Royal Enfield

Scram 440 की तुलना में इस नई एडवेंचर बाइक के रनिंग गियर और सस्पेंशन में क्या अंतर है?

Scram 440 के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने के बावजूद, रॉयल एनफील्ड ने Himalayan 440 को एक वास्तविक एडवेंचर कैरेक्टर देने के लिए इसके पहियों और सस्पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
  • 21-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील: जहाँ Scram 440 में 19-इंच का फ्रंट व्हील मिलता है, वहीं Himalayan 440 में 21-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील दिया गया है, जो ट्यूब वाले टायर्स और वायर-स्पोक व्हील्स के साथ आता है।
  • एडवांस्ड सस्पेंशन: ऑफ-रोडिंग और उबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतर नियंत्रण के लिए इसके सस्पेंशन में ज्यादा लंबा ट्रैवल दिया गया है, जो इसे कच्चे रास्तों पर अधिक सक्षम बनाता है। 
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Royal Enfield Himalayan 440 Adventure Bike Launched in India Check Price Features Engine Specs
Royal Enfield Himalayan 440 - फोटो : Royal Enfield

नई Himalayan 440 का कॉकपिट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना आधुनिक है?

राइडर कॉकपिट के मामले में कंपनी ने पुरानी हिमालयन 411 के 4-पॉड वाले कंसोल की जगह एक नया और ज्यादा साफ-सुथरा ट्विन-पॉड सेटअप पेश किया है:
  • ट्रिपर नेविगेशन: एक पॉड में मुख्य डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है। जबकि दूसरे पॉड में अलग से गूगल मैप्स-संचालित ट्रिपर नेविगेशन दिया गया है। जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन दिखाता है।
  • स्विचगियर: इस बाइक में Scram 440 से लिया गया आधुनिक और प्रीमियम स्विचगियर इस्तेमाल किया गया है। 
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Royal Enfield Himalayan 440 - फोटो : Royal Enfield

डिजाइन और लुक के मामले में नई Himalayan 440 कैसी दिखती है?

भले ही इसका मैकेनिकल पैकेज Scram 440 जैसा हो, लेकिन लुक के मामले में Himalayan 440 पुरानी लोकप्रिय Himalayan 411 के आइकॉनिक डिजाइन के काफी करीब है। 
इसमें वही परिचित ADV प्रोपोर्शन, ऊंची बनावट और पुरानी Himalayan जैसी ओवरऑल सिल्हूट को बरकरार रखा गया है। रॉयल एनफील्ड ने असल में पुरानी 411 के आसान और भरोसेमंद फॉर्मूले को अधिक क्षमता वाले 443cc इंजन और नए फीचर्स के साथ दोबारा बाजार में उतारा है। जो उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो बिना किसी जटिलता के क्लासिक हिमालयन लुक पसंद करते हैं।
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