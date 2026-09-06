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एक लाख के बजट में आ रही हैं ये पांच शानदार 125cc बाइक: पावर और फीचर्स में कौन है सबसे ज्यादा आगे? देखें लिस्ट
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जागृति शुक्ला
Updated Sun, 06 Sep 2026 04:30 PM IST
सार
देश में 125cc बाइक सेगमेंट अब सिर्फ ज्यादा माइलेज देने वाली कम्यूटर मोटरसाइकलों तक सीमित नहीं रह गया है। कंपनियां इस सेगमेंट में एक से बढ़कर एक स्पोर्टी लुक वाली बाइक के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स और टीएफटी डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स भी पेश कर रही हैं। अगर आप भी ऐसी ही बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट एक लाख रुपये तक है, तो यहां जानिए भारत में मौजूद पांच ऐसी 125cc मोटरसाइकलों के बारे में, जो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती हैं।
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पांच शानदार 125cc बाइक
- फोटो : heromotocorp and tvsmotor and honda2wheelersindia
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भारतीय टू-व्हीलर बाजार में 125cc इंजन सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ी है। पहले जहां 125cc मोटरसाइकिलों को केवल रोजाना ऑफिस आने-जाने या अन्य किसी के लिए इस्तेमाल और अच्छे माइलेज के लिए पसंद किया जाता था, वहीं अब कंपनियां इनमें स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही हैं। आज इस सेगमेंट में टीएफटी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स और एलईडी हेडलाइट्स जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं। अगर आप एक लाख (एक्स-शोरूम) के बजट में अपने लिए एक नई, स्टाइलिश और दमदार 125cc बाइक की तलाश में हैं, तो ये पांच विकल्प आपके लिए सबसे सही साबित हो सकते हैं।
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बजाज पल्सर 125
- फोटो : bajajauto
1. बजाज पल्सर 125
इस लिस्ट में सबसे पहले बजाज पल्सर 125 है। बजाज ने हाल ही में अपनी आइकॉनिक पल्सर सीरीज को अपडेट करते हुए नई पल्सर 125 पेश की है। कंपनी के अपडेट के बाद यह अपने सेगमेंट में ज्यादा पावर देने वाली मोटरसाइकलों में शामिल हो गई है।
इसमें 124.58cc इंजन मिलता है, जो 8,500 rpm पर 12.1 hp की पावर और 6,500 rpm पर 11.4 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 92,990 से शुरू होती है। बाइक में नया डिजाइन और अपडेटेड इंजन के साथ टॉप वेरिएंट्स में एलईडी हेडलाइट और टीएफटी कंसोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
पावर और स्पोर्टी लुक पसंद करने वाले खरीदारों के लिए पल्सर 125 इस लिस्ट में एक अहम विकल्प है। हालिया अपडेट के बाद इसका 12.1 hp आउटपुट इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है।
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हीरो एक्सट्रीम 125R
- फोटो : heromotocorp
2. हीरो एक्सट्रीम 125R
हीरो एक्सट्रीम 125R 125cc सेगमेंट की एक स्पोर्टी मोटरसाइकल है। इसका एग्रेसिव डिजाइन खासतौर पर युवाओं को आकर्षित करता है। बाइक में 37mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स दिए गए हैं, जो इसके स्पोर्टी सेटअप का हिस्सा हैं। इसमें 124.7cc एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 11.5 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क देता है।
इसकी एक्स-शोरूम कीमत 91,500 से शुरू होती है। बाइक की प्रमुख खूबियों में इसका शार्प स्पोर्टी डिजाइन, मस्कुलर फ्यूल टैंक और अच्छी हैंडलिंग शामिल हैं। इस तरह अगर आपका फोकस 125cc बाइक में स्पोर्टी लुक और रोजाना इस्तेमाल के बीच संतुलन पर है, तो एक्सट्रीम 125R एक विकल्प हो सकती है। मौजूदा लिस्टिंग में भी इसकी शुरुआती कीमत 91,500 के आसपास है।
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हीरो ग्लैमर X
- फोटो : heromotocorp
3. हीरो ग्लैमर एक्स
हीरो ग्लैमर एक्स ने 125cc कम्यूटर सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स के जरिए अलग पहचान बनाई है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर दिया गया है। इसमें 124.7cc एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 11.5 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।
इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 88,517 है। फीचर्स की बात करें तो इसमें क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड्स और कलर्ड एलसीडी कंसोल जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।
यानी अगर आप एक ऐसी 125cc बाइक चाहते हैं, जिसमें कम्यूटर बाइक की उपयोगिता के साथ कुछ प्रीमियम टेक्नोलॉजी भी मिले, तो ग्लैमर एक्स को विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। क्रूज कंट्रोल इस सेगमेंट में इसकी सबसे अलग खूबियों में से एक है।
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टीवीएस राइडर 125
- फोटो : tvsmotor
4. टीवीएस राइडर 125
टीवीएस राइडर 125 साल 2021 में लॉन्च हुई थी और यह 125cc सेगमेंट की लोकप्रिय मोटरसाइकलों में से एक है। इसे रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने-जाने के साथ-साथ थोड़ी स्पोर्टी राइडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 124.8cc इंजन दिया गया है, जो 11.4 hp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क देता है।
इसकी एक्स-शोरूम कीमत 83,910 से शुरू होती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें दो राइडिंग मोड्स, जीटीटी यानी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी , स्पोर्टी डिजाइन और एलसीडी क्लस्टर मिलता है।
जीटीटी टेक्नोलॉजी खासतौर पर धीमी रफ्तार वाले ट्रैफिक में उपयोगी है। बाइक के ज्यादा प्रीमियम वेरिएंट्स में कनेक्टेड फीचर्स और TFT डिस्प्ले जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं।
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