एक लाख के बजट में आ रही हैं ये पांच शानदार 125cc बाइक: पावर और फीचर्स में कौन है सबसे ज्यादा आगे? देखें लिस्ट

भारतीय टू-व्हीलर बाजार में 125cc इंजन सेगमेंट की मांग तेजी से बढ़ी है। पहले जहां 125cc मोटरसाइकिलों को केवल रोजाना ऑफिस आने-जाने या अन्य किसी के लिए इस्तेमाल और अच्छे माइलेज के लिए पसंद किया जाता था, वहीं अब कंपनियां इनमें स्पोर्टी डिजाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही हैं। आज इस सेगमेंट में टीएफटी डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड्स और एलईडी हेडलाइट्स जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं। अगर आप एक लाख (एक्स-शोरूम) के बजट में अपने लिए एक नई, स्टाइलिश और दमदार 125cc बाइक की तलाश में हैं, तो ये पांच विकल्प आपके लिए सबसे सही साबित हो सकते हैं।