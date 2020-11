क्यों हर बार नंबर वन बन जाती है Maruti Vitara Brezza, इन पांच वजहों से खूब बिकती है ये कार

{"_id":"5fb65acef3e9b828d4172861","slug":"kia-sonet-hyundai-venue-and-tata-nexon-rival-maruti-vitara-brezza-become-top-in-subcompact-suv-sales-in-october-2020-here-are-5-reasons-to-become-popular","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0939\u0930 \u092c\u093e\u0930 \u0928\u0902\u092c\u0930 \u0935\u0928 \u092c\u0928 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948 Maruti Vitara Brezza, \u0907\u0928 \u092a\u093e\u0902\u091a \u0935\u091c\u0939\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0916\u0942\u092c \u092c\u093f\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u092f\u0947 \u0915\u093e\u0930","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

Hyundai venue vs XUV300 Vs Ecosport Vs Nexon Vs Vitara Brezza Mileage compare - फोटो : AmarUjala