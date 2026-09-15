2027 कावासाकी वल्कन एस क्रूजर बाइक भारत में लॉन्च: जानें नया कलर, इंजन पावर और बदलावों की पूरी जानकारी

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कावासाकी इंडिया (Kawasaki India) ने अपनी लोकप्रिय क्रूजर मोटरसाइकिल 2027 वल्कन एस (Vulcan S) को भारतीय ऑटो बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 8.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की है, जो कि 2026 मॉडल की तुलना में महज 10,000 रुपये ज्यादा है। इस मामूली कीमत बढ़ोतरी के साथ बाइक में टॉर्क रिस्टोरेशन, एक नया कलर ऑप्शन और ब्रेक डिस्क साइज में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। कंपनी के अनुसार, इस क्रूजर बाइक की डिलीवरी सितंबर 2026 के मध्य से शुरू होना तय की गई है।