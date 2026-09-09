ओला इलेक्ट्रिक को ईवी की डिलीवरी में देरी पड़ी भारी: ग्राहक को पूरे पैसे लौटाने के साथ मुआवजा देने का आदेश

आंध्र प्रदेश की एक जिला उपभोक्ता आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन की डिलीवरी में कई महीनों की देरी को सेवा में कमी माना है। आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को ग्राहक की पूरी जमा राशि 1,34,161 रुपये ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ग्राहक को आजीविका के नुकसान, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 90,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने को कहा गया है। यह आदेश 31 अगस्त 2026 को पारित किया गया।

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