मुंबई-गोवा हाईवे में देरी पर बरसे नितिन गडकरी: लापरवाह ठेकेदारों को लेकर कौन सा नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं?

मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर गडकरी ने क्या कहा?

गडकरी ने कहा कि उन्होंने पहले घोषणा की थी कि वह चौड़े किए गए मुंबई-गोवा हाईवे के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें इस परियोजना में हुई देरी पर शर्मिंदगी महसूस होती थी।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई।

अब गडकरी ने कहा है कि वह अक्तूबर में मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से गोवा जाएंगे। ताकि मुंबई-गोवा हाईवे के काम का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर सकें और यह देख सकें कि यात्रियों के लिए सफर कितना सुविधाजनक हुआ है।



देरी और खराब काम पर ठेकेदारों और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?

गडकरी ने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी और खराब काम के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य एक साल के भीतर अधिकतम संख्या में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के साथ-साथ अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना है। उन्होंने साफ किया कि वह इस कार्रवाई को रोकने वाले नहीं हैं।