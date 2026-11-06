503 की रफ्तार से दौड़ी BYD की इलेक्ट्रिक कार: यांगवांग U9 एक्सट्रीम ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, क्या हैं खूबियां?

A new world record for the YANGWANG U9 Xtreme. 503.17km/h. YANGWANG U9 Xtreme has done the impossible, surpassing 500km/h to set a new world speed record in Abu Dhabi. The fastest production car on the planet just got faster. #YANGWANG #U9Xtreme #WorldRecord https://t.co/lFtKAsEehE

बीवाईडी के लग्जरी ब्रांड यांगवांग की इलेक्ट्रिक हाइपरकार यू9 एक्सट्रीम ने 503.17 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इसके साथ ही कार ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अबू धाबी में हासिल की गई यह रफ्तार इसे दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार बनाती है। खास बात है कि इस कार को दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुके हैं।

यांगवांग U9 एक्सट्रीम में कितनी ताकत है?

कंपनी के अनुसार, यांगवांग U9 एक्सट्रीम की सबसे बड़ी खासियत इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है। इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो मिलकर 3000 पीएस से ज्यादा की पावर जनरेट करती हैं। इसकी तकनीकी खूबियां कुछ प्रकार हैं...

चार इलेक्ट्रिक मोटर: इनसे कुल 3000 PS से ज्यादा यानी करीब 3019 PS की पावर मिलती है।

इनसे कुल 3000 PS से ज्यादा यानी करीब 3019 PS की पावर मिलती है। मोटर की क्षमता: प्र त्येक मोटर 30,000 RPM तक घूम सकती है।

त्येक मोटर 30,000 RPM तक घूम सकती है। 200V प्लेटफॉर्म : इसमें अल्ट्रा-हाई-स्पीड 1200V प्लेटफॉर्म दिया गया है।

: इसमें अल्ट्रा-हाई-स्पीड 1200V प्लेटफॉर्म दिया गया है। बैटरी तकनीक: कार में ब्लेड बैटरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

कार में ब्लेड बैटरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पावर-टू-वेट रेशियो : इसका आंकड़ा 1217 PS प्रति टन है।

: इसका आंकड़ा 1217 PS प्रति टन है। DiSus-X सिस्टम: इसमें इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल सिस्टम दिया गया है।

इसमें इंटेलिजेंट बॉडी कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। खास टायर : इसमें जीती टायर्स के विशेष हाई-परफॉर्मेंस सेमी-स्लिक टायर लगाए गए हैं।

: इसमें जीती टायर्स के विशेष हाई-परफॉर्मेंस सेमी-स्लिक टायर लगाए गए हैं। इन खूबियों के साथ कार को बेहद तेज रफ्तार पर बेहतर नियंत्रण और प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है।



स्टेला ली ने इंजीनियरों की तारीफ की

बीवाईडी की कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला ली ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर युवा, बोल्ड और थोड़े पागल हैं, लेकिन अच्छे तरीके से।503.17 किमी प्रति घंटा एक शानदार उपलब्धि है।



दुनिया में सिर्फ 30 यूनिट्स तक सीमित है यह कार