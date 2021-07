खबरदार: यमुना एक्सप्रेसवे में यात्रा जल्द पूरी की तो लगेगा भारी जुर्माना, हो रही है यह खास व्यवस्था

- फोटो : For Reference Only

yamuna expressway - फोटो : For Reference Only

{"_id":"60e6de4c7bc52b30b17455d7","slug":"yamuna-authority-plans-to-install-time-booths-at-zero-points-on-both-sides-of-yamuna-expressway-from-greater-noida-and-agra","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0916\u092c\u0930\u0926\u093e\u0930: \u092f\u092e\u0941\u0928\u093e \u090f\u0915\u094d\u0938\u092a\u094d\u0930\u0947\u0938\u0935\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u091c\u0932\u094d\u0926 \u092a\u0942\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u0924\u094b \u0932\u0917\u0947\u0917\u093e \u092d\u093e\u0930\u0940 \u091c\u0941\u0930\u094d\u092e\u093e\u0928\u093e, \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u092f\u0939 \u0916\u093e\u0938 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}