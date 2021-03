फरवरी में वाहन पंजीकरण में आई कमी: FADA ने बताई यह बड़ी वजह

- फोटो : For Representation Only

Automobile sector sales - फोटो : For Representation Only

- फोटो : For Representation Only

Automobile sector sales - फोटो : For Representation Only

{"_id":"604781498ebc3ee61f058a7d","slug":"vehicle-registrations-february-2021-passenger-vehicle-sales-data-commercial-vehicle-sales-figures-india-federation-of-automobile-dealers-association-of-india-fada","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092b\u0930\u0935\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093e\u0939\u0928 \u092a\u0902\u091c\u0940\u0915\u0930\u0923 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0908 \u0915\u092e\u0940: FADA \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u0908 \u092f\u0939 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u0935\u091c\u0939","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}