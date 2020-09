Kia से लेकर BMW तक... इस हफ्ते लॉन्च हो रही हैं ये टॉप कारें और मोटरसाइकिल

{"_id":"5f5f7b058ebc3e5665435aa8","slug":"upcoming-vehicles-in-india-upcoming-cars-in-india-upcoming-motorcycles-in-india-top-car-and-bike-to-be-launched-soon-in-india","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Kia \u0938\u0947 \u0932\u0947\u0915\u0930 BMW \u0924\u0915... \u0907\u0938 \u0939\u092b\u094d\u0924\u0947 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u092f\u0947 \u091f\u0949\u092a \u0915\u093e\u0930\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u092e\u094b\u091f\u0930\u0938\u093e\u0907\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Skoda Rapid TSI AT - फोटो : Skoda (for Reference Only)