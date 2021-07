TVS iQube: फुल चार्ज में 75 किमी चलने वाला यह ई-स्कूटर अब इस शहर में हुआ लॉन्च, 5000 रुपये में करें बुकिंग

{"_id":"60fe47b48ebc3e789d23ea9e","slug":"tvs-iqube-electric-scooter-launched-in-kochi-know-price-features-driving-range-and-booking-details","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"TVS iQube: \u092b\u0941\u0932 \u091a\u093e\u0930\u094d\u091c \u092e\u0947\u0902 75 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u091a\u0932\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092f\u0939 \u0908-\u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930 \u0905\u092c \u0907\u0938 \u0936\u0939\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u0906 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, 5000 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0915\u093f\u0902\u0917","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

TVS iQube electric scooter launched in Kochi Know Price and Booking Details: देश की प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company (टीवीएस मोटर कंपनी) ने अपने लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube को एक और शहर में लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए टीवीएस ने अब अपने TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को केरल के कोच्चि शहर में उतारा है। आकर्षक लुक और डिजाइन वाले इस ई-स्कूटर में दमदार इंजन और शानदार ड्राइविंग रेंज मिलता है। कोच्चि में इसकी ऑन-रोड कीमत 1,23,917 रुपये है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को शहर के चुनिंदा डीलरशिप पर उपलब्ध कराया गया है। इसे खरीदने के इच्छुक ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को 5,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करना होगा। केरल के परिवहन मंत्री एंटनी राजू और टीवीएस मोटर कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने संयुक्त रूप से इस स्कूटर को शहर में लॉन्च किया है।