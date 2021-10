EV: टाटा मोटर्स की ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी से साझेदारी, 3500 XPRES T EV की करेगी डिलीवरी

1 of 7

आज जब भारत ने वैक्सिनेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने दफ्तर जाना फिर से शुरू कर दिया है, ऐसे में शेयर्ड मोबिलिटी का मार्केट फिर तेजी से खुल रहा है। देश भर में सितंबर 2021 को XPRES –T EV (एक्सप्रेस-टी ईवी) की लॉन्चिंग के बाद भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक Tata Motors (टाटा मोटर्स) ने BluSmart Mobility (ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी) के साथ दिल्ली-एनसीआर में अपने ऑल-इलेक्ट्रिक फ्लीट का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए कंपनी ने 3500 एक्सप्रेस टी ईवी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट की महत्वूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता पर्यावरण-हितैषी वाहनों में सफर को प्राथमिकता देने लगे हैं।



टाटा मोटर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (कॉमर्शियल) के हेड रमेश दोराईराजन ने कहा, "एक्सप्रेस-टी ईवी के साथ टाटा मोटर्स ने अपने फ्लीट ग्राहकों के लिए विशेष रूप से इलेक्ट्रिक सेडान का विकास किया है। हम ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के साथ साझेदारी कर बेहद खुश हैं। दिल्ली-एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े को विकसित करने के लिए उनकी लगातार कोशिश के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस-टी-ईवी वाहन आदर्श आकार की बैटरी के साथ आता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सॉल्यूशन दिया गया है, जो वाहनों के स्वामित्व की कम लागत को सुनिश्चित करता है।

Anmol Singh Jaggi, Founder & CEO, BluSmart Mobility and Ramesh Dorairajan, Head – Electric Vehicles (Commercial), Tata Motors at signing of MOU - फोटो : Tata Motors