Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: कौन है सबसे आरामदायक BS6 स्कूटर?

{"_id":"5e521b3f8ebc3ef3947c2b1a","slug":"suzuki-access-125-hero-destini-125-yamaha-fascino-125-fi-honda-activa-125-dimension-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Suzuki Access 125 vs Hero Destini 125 vs Yamaha Fascino 125 FI vs Honda Activa 125 - फोटो : Amar Ujala

{"_id":"5e521b3f8ebc3ef3947c2b1a","slug":"suzuki-access-125-hero-destini-125-yamaha-fascino-125-fi-honda-activa-125-dimension-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Suzuki Access 125 BS6 - फोटो : Suzuki Motor

{"_id":"5e521b3f8ebc3ef3947c2b1a","slug":"suzuki-access-125-hero-destini-125-yamaha-fascino-125-fi-honda-activa-125-dimension-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Hero destini 125

{"_id":"5e521b3f8ebc3ef3947c2b1a","slug":"suzuki-access-125-hero-destini-125-yamaha-fascino-125-fi-honda-activa-125-dimension-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Yamaha Fascino 125 FI BS6 - फोटो : Yamaha Motor

{"_id":"5e521b3f8ebc3ef3947c2b1a","slug":"suzuki-access-125-hero-destini-125-yamaha-fascino-125-fi-honda-activa-125-dimension-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Honda Activa 125 - फोटो : Google

{"_id":"5e521b3f8ebc3ef3947c2b1a","slug":"suzuki-access-125-hero-destini-125-yamaha-fascino-125-fi-honda-activa-125-dimension-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Suzuki Access 125

{"_id":"5e521b3f8ebc3ef3947c2b1a","slug":"suzuki-access-125-hero-destini-125-yamaha-fascino-125-fi-honda-activa-125-dimension-comparison","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Access 125 vs Destini 125 vs Fascino 125 FI vs Activa 125: \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 BS6 \u0938\u094d\u0915\u0942\u091f\u0930?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}} Yamaha Fascino 125-Fi - फोटो : Social Media