Revolt Motors: एक बार फिर मिनटों में बिक गई RV400 इलेक्ट्रिक बाइक, जानें इसकी खासियतें

- फोटो : For Reference Only

Revolt RV 400 - फोटो : For Reference Only

{"_id":"60f0187b8ebc3e6fb653c098","slug":"revolt-motors-said-it-once-again-sold-out-all-units-of-rv400-and-rv300-bikes-within-minutes-of-second-round-of-bookings-being-open","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Revolt Motors: \u090f\u0915 \u092c\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0930 \u092e\u093f\u0928\u091f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u093f\u0915 \u0917\u0908 RV400 \u0907\u0932\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u093f\u0915 \u092c\u093e\u0907\u0915, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}