Mahindra: जल्द लॉन्च होगा Mahindra Bolero Neo का 9-सीटर वर्जन, ज्यादा स्पेस के साथ होंगे शानदार फीचर्स

देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra (महिंद्रा) ने हाल ही में भारतीय बाजार में ऑल-न्यू Bolero Neo लॉन्च की है। स्कॉर्पियो और न्यू Thar पर आधारित जेनरेशन 3 प्लेटफॉर्म पर आधारित, नई बोलेरो नियो में पीछे की तरफ जंप सीटों के साथ 5+2 सीटिंग लेआउट का ऑप्शन दिया गया है। अब महिंद्रा Bolero Neo Plus (बोलेरो नियो प्लस) वेरिएंट पर काम कर रही है, जो इस एसयूवी के स्टैंडर्ड वर्जन से काफी लंबी होगी। इस मॉडल में ज्यादा स्पेस मिलेगा और इसकी सीटिंग कपैसिटी भी ज्यादा होगी और यह 9-सीटर लेआउट के साथ आएगी।



महिंद्रा ने TUV300 को Bolero Neo से रिप्लेस कर दिया है। महिंद्रा TUV300 Plus को बाजार में पेश करती थी, जो कि स्टैंडर्ड TUV का एक लंबा वर्जन था। Mahindra ऑल-न्यू Bolero Neo के साथ भी इसी तरह की योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिंद्रा भारतीय बाजार में Bolero Neo Plus को लॉन्च करने के लिए काम कर रही है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। Bolero Neo Plus स्टैंडर्ड मॉडल का स्ट्रेच्ड वर्जन होगा। प्लस वेरिएंट Bolero Neo से लगभग 400 से 410 mm लंबा होगा। यह स्टैंडर्ड बोलेरो नियो की तरह अब सब-4-मीटर वाहन नहीं रहेगा। यानी इसकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा होगी। हालांकि, TUV300 Plus और TUV300 के उलट, जो लुक में एक-दूसरे से काफी मिलते-जुलते थे, महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस को थोड़ा अलग बनाने के लिए काम करेगी। बोलेरो नियो प्लस दिखने में लंबा होने के अलावा स्पोर्टी स्टाइल के साथ आएगा। बोलेरो नियो प्लस लुक के लिहाज से स्टैंडर्ड बोलेरो नियो की तुलना में ओरिजिनल बोलेरो मॉडल के ज्यादा करीब हो सकती है।