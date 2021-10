Car Finance: होंडा की बैंक ऑफ महाराष्ट्र से साझेदारी, ग्राहकों को मिलेगा "महा सुपर कार लोन" 

1 of 5

भारत में प्रीमियम कारों की अग्रणी निर्माता कंपनी, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल), ने त्योहारी खरीदारी की उमंग को बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की है। इसके तहत बैंक के ग्राहकों के लिए आकर्षक और किफायती फाइनेंस स्कीम की पेशकश की जाएगी। इस साझेदारी से होंडा के ग्राहकों को नई होंडा अमेज, होंडा जैज, होंडा डब्ल्यूआर-वी और होंडा सिटी की खरीद पर कम ब्याज दर और झंझट मुक्त कर्ज के साथ शानदार कार फाइनेंस स्कीम्स का लाभ मिलेगा।



इस साझेदारी के साथ, वेतनभोगी कर्मचारी, सेल्फ-एंप्लॉयड, प्रोफेशनल्स, व्यवसायी या किसान जैसे विभिन्न आय समूहों के ग्राहकों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बेहद खास प्रोडक्ट "महा सुपर कार लोन" का लाभ मिलेगा। इसके प्रमुख लाभों की बात करें तो इसमें वाहन की लागत का 90% तक फाइनेंस, कम ब्याज दर (आरओआई) 7.05 प्रतिशत से शुरू (आरएलएलआर से लिंक), 48 घंटे के टर्न-अराउंड-टाइम के साथ झंझट मुक्त मंजूरी, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होल्डर और मौजूदा होम लोन ग्राहकों के लिए आरओआई पर छूट, जीरो प्रोसेसिंग फीस (31 दिसंबर, 2021 तक), शून्य प्री/पार्ट पेमेंट फीस आदि शामिल हैं। कॉर्पोरेट ग्राहकों के रूप में रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए वाहन की लागत का 80 प्रतिशत तक कार लोन भी उपलब्ध होगा।

इस साझेदारी पर बात करते हुए, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर-मार्केटिंग एंड सेल्स, राजेश गोयल ने कहा, "बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ यह साझेदारी हमारे ग्राहकों को परिवहन का किफायती और सुलभ साधन प्रदान करने के हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का विशाल बैंकिंग नेटवर्क और होंडा की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस प्रोडक्ट रेंज के साथ, यह साझेदारी एक-दूसरे को लाभ पहुंचाएगी और बाजार में गहरी पहुंच बनाएगी। ग्राहक इस त्योहारी सीजन में अपनी बहुप्रतीक्षित ड्रीम कार खरीदने के लिए कम ब्याज दर और कार फाइनेंस के झंझट मुक्त अनुभव का लाभ उठा सकते हैं।"

इस साझेदारी पर बोलते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ए.एस. राजीव ने कहा, "अग्रणी कार निर्माता होंडा कार्स इंडिया के साथ जुड़ना वास्तव में बहुत ही शानदार है। हम बहुत ही आकर्षक मूल्य पर शून्य प्रोसेसिंग शुल्क के साथ झंझट मुक्त कार लोन प्रदान करते हैं, ऐसे में यह हमारे ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। यह हमारे ग्राहकों की संतुष्टि प्रदान करेगा, साथ ही त्योहारों के मौसम में खुशियां लेकर आएगा।"

New 2020 Honda City - फोटो : Honda (For Reference Only)