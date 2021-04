ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कारें: शानदार फीचर्स और 5 लाख रुपये से कम कीमत वाली फैमिली कारें, कौन है आपकी पसंदीदा

{"_id":"606c3caf8ebc3ee63a17b723","slug":"best-new-cars-under-5-lakhs-in-india-best-mileage-hatchback-petrol-cars-in-india-petrol-hatchback-cars-with-best-mileage-best-economy-cars-in-india-2021-hyundai-santro-tata-tiago-maruti-wagon-r-maruti-celerio-maruti-ignis","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092e\u093e\u0907\u0932\u0947\u091c \u0935\u093e\u0932\u0940 \u092a\u0947\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0915\u093e\u0930\u0947\u0902: \u0936\u093e\u0928\u0926\u093e\u0930 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938 \u0914\u0930 5 \u0932\u093e\u0916 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u092b\u0948\u092e\u093f\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930\u0947\u0902, \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u0906\u092a\u0915\u0940 \u092a\u0938\u0902\u0926\u0940\u0926\u093e","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 06 Apr 2021 04:19 PM IST

Hyundai Santro Car Delivery - फोटो : Hyundai Social Media

Which Car is best to buy under 5 lakhs :भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एंट्री लेवल हैचबैक कारों की मांग हमेशा से रही है। ग्राहक कार की परफॉर्मेंस और कम कीमत के अलावा कार की माइलेज पर विशेष ध्यान देते हैं। यहां हम आपको उन कारों के बारे में बता रहे हैं जिसमें पूरा परिवार एक-साथ घूमने जा सकता है, साथ ही उनकी कीमत 5 लाख रुपये से कम है। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी से लेकर दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ह्यूंदै और फिर टाटा मोटर्स की कारों की भी काफी डिमांड रही है। अगर आप भी एक नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं और तो जानें कम कीमत में ज्यादा माइलेज देनेवाली परफॉर्मेंस कारों के बारे में।