ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी एस्टन मार्टिन (Aston Martin) ने अपनी नई मिड-इंजन हाइब्रिड सुपरकार Valhalla Spider (वैलहला स्पाइडर) का आधिकारिक खुलासा कर दिया है। यह नया मॉडल कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे तेज ओपन-कॉकपिट सुपरकार के रूप में पेश किया गया है। 2026 'कॉनकोर्स एट विन लास वेगास' इवेंट में अपना ग्लोबल डेब्यू करने जा रही यह सुपरकार एस्टन मार्टिन की पहली प्रोडक्शन मिड-इंजन ओपन-कॉकपिट सुपरकार है। बिना छत के भी 350 km/h की टॉप स्पीड पकड़ने में सक्षम यह कार परफॉर्मेंस और एयरोडायनामिक्स का बेहतरीन संगम है।
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Aston Martin Valhalla Spider
- फोटो : Aston Martin
वैलहला स्पाइडर में छत और टॉप स्पीड को लेकर क्या-क्या विकल्प मिलते हैं?
Aston Martin Valhalla Spider में ग्राहकों को छत के दो बेहतरीन विकल्प दिए जा रहे हैं:
- फैब्रिक सॉफ्ट-टॉप: कार के साथ रिमूवेबल ब्लैक फैब्रिक रूफ मिलती है, जिसे न होने पर अलग स्टोर किया जा सकता है। इस रूफ के साथ कार की टॉप स्पीड 200 km/h तक सीमित रहती है।
- कार्बन फाइबर हार्डटॉप: ग्राहक चाहें तो ऑप्शनल कार्बन फाइबर हार्डटॉप चुन सकते हैं, जो कार को इसकी इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड 350 km/h की टॉप स्पीड हासिल करने की अनुमति देता है।
- रिमूवेबल रूफ परफॉर्मेंस: खास बात यह है कि रूफ हटाए जाने के बाद भी यह सुपरकार अपनी अधिकतम 350 km/h की स्पीड हासिल कर सकती है। जो इसे एस्टन मार्टिन के इतिहास की सबसे तेज ओपन-कॉकपिट कार बनाती है।
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Aston Martin Valhalla Spider
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ओपन-कॉकपिट ड्राइविंग में कम्फर्ट और एयरोडायनामिक्स के लिए क्या बदलाव किए गए हैं?
छत हटने के बाद केबिन में एयरफ्लो और वेंटिलेशन को बेहतर बनाने के लिए एस्टन मार्टिन ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं:
- डिटैचेबल विंड डिफ्लेक्टर: छत खुली होने पर केबिन में सवार यात्रियों को तेज हवा से बचाने के लिए एक डिफ्लेक्टर दिया गया है, जो हवा को केबिन से दूर मोड़ता है और साथ ही इंजन तक कूलिंग एयर पहुंचाता रहता है। यह डिफ्लेक्टर तीन हिस्सों में फोल्ड होकर कार के सिल्स में बने नए 15-लीटर स्टोरेज कंपार्टमेंट में आ जाता है।
- रीडिजाइन एयर इनटेक: इंजन को पर्याप्त हवा मिलती रहे, इसके लिए इसके एयर इनटेक स्नॉर्कल को कूपे मॉडल की तुलना में 35 मिमी ऊंचा बनाया गया है।
- डाउनफोर्स: इसके फ्रंट और रियर में एक्टिव एयरोडायनामिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। रूफ लगे होने पर यह कार 600 किग्रा से अधिक का डाउनफोर्स जनरेट करती है।
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इसका प्लग-इन हाइब्रिड इंजन कितना पावरफुल है?
Valhalla Spider में वैलहला कूपे वाला ही दमदार 1,079 PS का प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन बरकरार रखा गया है:
- इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स: इसमें 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन दिया गया है जो 828 PS जनरेट करता है। इसे तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स और हाई-परफॉर्मेंस बैटरी का सपोर्ट मिलता है।
- पावर और टॉर्क: इस कॉम्बिनेशन से कुल 1,079 PS की पावर और 1,100 Nm का पीक टॉर्क जनरेट होता है।
- ड्राइवसिस्टम: दो इलेक्ट्रिक मोटर्स फ्रंट एक्सल को पावर देती हैं (जिससे इलेक्ट्रिक टॉर्क वेक्टरिंग मिलती है)। जबकि तीसरी मोटर 8-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ मिलकर V8 इंजन को रियर व्हील्स तक पावर भेजने में मदद करती है।
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इसके चेसिस, इंटीरियर और डिजाइन में क्या-क्या विशेषताएं शामिल हैं?
लॉन्च के दौरान एस्टन मार्टिन के सीईओ एड्रियन हॉलमार्क ने कहा, "वैलहला स्पाइडर कूपे मॉडल की खूबसूरती और डायनामिक्स को पूरी तरह बरकरार रखते हुए ओपन-कॉकपिट सुपरकार का एक नया और रोमांचक अनुभव देती है। चाहे स्पीड कम हो या ज्यादा, धूप हो या बारिश, छत लगी हो या खुली- Valhalla Spider हर पैमाने पर खरी उतरती है।"
- F1-प्रेरित चेसिस: इस स्पाइडर में कूपे वाला ही कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, जिसे 'एस्टन मार्टिन अरामको फॉर्मूला 1 टीम' की कंसल्टिंग शाखा द्वारा विकसित किया गया है।
- नई सीट्स: इसमें नई कार्बन फाइबर टूअरिंग सीट स्टैंडर्ड दी गई है। जबकि ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कूपे वाली ओरिजिनल सीट चुनने का विकल्प भी रख सकते हैं।
- फ्रेमलेस डोर्स: इसमें फ्रेमलेस कार्बन फाइबर डिहेड्रल दरवाजे दिए गए हैं, जिनके ओपनिंग मैकेनिज्म को ज्यादा स्मूथ बनाया गया है।