ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी एस्टन मार्टिन (Aston Martin) ने अपनी नई मिड-इंजन हाइब्रिड सुपरकार Valhalla Spider (वैलहला स्पाइडर) का आधिकारिक खुलासा कर दिया है। यह नया मॉडल कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे तेज ओपन-कॉकपिट सुपरकार के रूप में पेश किया गया है। 2026 'कॉनकोर्स एट विन लास वेगास' इवेंट में अपना ग्लोबल डेब्यू करने जा रही यह सुपरकार एस्टन मार्टिन की पहली प्रोडक्शन मिड-इंजन ओपन-कॉकपिट सुपरकार है। बिना छत के भी 350 km/h की टॉप स्पीड पकड़ने में सक्षम यह कार परफॉर्मेंस और एयरोडायनामिक्स का बेहतरीन संगम है।