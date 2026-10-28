रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350: बाइक में जल्द मिल सकते हैं ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, नए रंग में आई नजर; क्या होगा खास?

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भारत में कंपनी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बाइक्स में से एक है। अपने रेट्रो-मॉडर्न डिजाइन और दमदार सड़क मौजूदगी की वजह से यह बाइक लंबे समय से ग्राहकों के बीच खास बनी हुई है। वहीं, अब इसके एक प्रोटोटाइप को नए तरह के स्पोक व्हील्स के साथ देखा गया है। इन व्हील्स की खासियत है कि इनमें ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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