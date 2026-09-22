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नई 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 भारत में लॉन्च: नए एडजस्टेबल सस्पेंशन और क्विकशिफ्टर के साथ मिले बड़े अपग्रेड्स

Tue, 22 Sep 2026 10:14 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 22 Sep 2026 10:14 PM IST
सार

Triumph Motorcycles India ने अपडेटेड 2026 Daytona 660 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में इंजन और मोटरसाइकिल के मूल चरित्र को बरकरार रखते हुए राइडिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जानें डिटेल्स।

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2026 Triumph Daytona 660 Launched in India Check Price Features Specs
2026 Triumph Daytona 660 - फोटो : Triumph Motorcycles

विस्तार
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ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने अपनी अपडेटेड मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक 2026 Triumph Daytona 660 (2026  ट्रायम्फ डेटोना 660) को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये तय की गई है।

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यह नया मॉडल पुरानी डेटोना 660 की जगह लेगा, जिसकी कीमत 9.88 लाख रुपये थी। पिछले मॉडल की तुलना में इसकी कीमत में केवल 11,000 रुपये की मामूली बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने नई डेटोना 660 को अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। और यह अब बिक्री के लिए उपलब्ध है। 
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2026 मॉडल के सस्पेंशन, टायर्स और इक्विपमेंट में क्या-क्या नए अपग्रेड्स मिले हैं?

2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 में राइडिंग डायनेमिक्स को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण हार्डवेयर अपडेट दिए गए हैं:
  1. एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन: बाइक में 41mm के Showa अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क्स मिलते हैं, लेकिन अब इनमें कम्प्रेशन और रीबाउंड डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी जोड़ दी गई है। फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल 110mm पर बरकरार है, जबकि रियर में प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक (130mm ट्रैवल) दिया गया है।
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  2. स्टैंडर्ड बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर: पिछले मॉडल में क्विकशिफ्टर केवल एक ऑप्शनल एक्सेसरी के रूप में मिलता था, लेकिन 2026 मॉडल में इसे स्टैंडर्ड फीचर के रूप में शामिल कर दिया गया है।
  3. नए हाई-ग्रिप टायर्स: बेहतर कॉर्नरिंग और सड़क पर मजबूत पकड़ के लिए कंपनी ने पुराने मिशेलिन पावर 6 टायरों को बदलकर अब Metzeler M9 RR टायर्स दिए हैं।

2026 Triumph Daytona 660 Launched in India Check Price Features Specs
2026 Triumph Daytona 660 - फोटो : Triumph Motorcycles

2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 में कौन-से नए कलर ऑप्शंस पेश किए गए हैं?

हालांकि ओवरऑल फुल-फेयर्ड स्पोर्टी डिजाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन 2026 मॉडल को एक नया विजुअल अपील देने के लिए ट्रायम्फ ने इसे तीन नए आकर्षक कलर ऑप्शंस में पेश किया है:
  • एल्युमिनियम सिल्वर (Aluminium Silver): सैफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ।
  • कॉस्मिक येलो (Cosmic Yellow): सैफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ।
  • सैफायर ब्लैक (Sapphire Black): ऑल-ब्लैक प्रीमियम फिनिश के साथ।

 

बाइक के इंजन परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन में कितना बदलाव आया है?

2026 मॉडल के इंजन और पावरट्रेन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है:
  • इंजन व गियरबॉक्स: इसमें वही दमदार 660cc, इनलाइन थ्री-सिलेंडर (3-सिलेंडर) पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
  • पावर व टॉर्क: यह इंजन 95 hp की पावर और 68 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
  • चेसिस व ब्रेक्स: बाइक में मजबूत स्टील पेरिमीटर फ्रेम और रेडियल कैलिपर्स के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं।
ट्रायम्फ ने इस बाइक को एक ऐसी मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक के रूप में तैयार किया है जो एग्रेसिव स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर के साथ-साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी बेहद व्यावहारिक साबित होती है।
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