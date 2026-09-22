2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 में कौन-से नए कलर ऑप्शंस पेश किए गए हैं?

एल्युमिनियम सिल्वर (Aluminium Silver): सैफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ।

सैफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ। कॉस्मिक येलो (Cosmic Yellow): सैफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ।

सैफायर ब्लैक हाइलाइट्स के साथ। सैफायर ब्लैक (Sapphire Black): ऑल-ब्लैक प्रीमियम फिनिश के साथ।

बाइक के इंजन परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन में कितना बदलाव आया है?

इंजन व गियरबॉक्स: इसमें वही दमदार 660cc, इनलाइन थ्री-सिलेंडर (3-सिलेंडर) पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

इसमें वही दमदार 660cc, इनलाइन थ्री-सिलेंडर (3-सिलेंडर) पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। पावर व टॉर्क: यह इंजन 95 hp की पावर और 68 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

यह इंजन 95 hp की पावर और 68 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। चेसिस व ब्रेक्स: बाइक में मजबूत स्टील पेरिमीटर फ्रेम और रेडियल कैलिपर्स के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं।

हालांकि ओवरऑल फुल-फेयर्ड स्पोर्टी डिजाइन को बरकरार रखा गया है, लेकिन 2026 मॉडल को एक नया विजुअल अपील देने के लिए ट्रायम्फ ने इसे तीन नए आकर्षक कलर ऑप्शंस में पेश किया है:2026 मॉडल के इंजन और पावरट्रेन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है:ट्रायम्फ ने इस बाइक को एक ऐसी मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक के रूप में तैयार किया है जो एग्रेसिव स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर के साथ-साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी बेहद व्यावहारिक साबित होती है।