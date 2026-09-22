2026 महिंद्रा थार OG भारत में लॉन्च: नए प्लेटफॉर्म, पावरफुल इंजन और 6 एयरबैग के साथ बड़े बदलाव, कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 22 Sep 2026 08:26 PM IST
सार
Mahindra ने अपनी लोकप्रिय तीन-दरवाजा SUV Thar का नया Thar OG संस्करण लॉन्च कर दिया है। Thar OG का मुकाबला Force Gurkha और Maruti Suzuki Jimny जैसी बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV से रहेगा। जानें नई थार ओजी में क्या खास है?
विज्ञापन
विस्तार
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय 3-डोर थार को बड़े अपडेट्स के साथ पेश करते हुए Mahindra Thar OG नाम से लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख रुपये रखी गई है। जबकि इसके टॉप-एंड ZXT 2.2D 4WD AT वेरिएंट की कीमत 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।
विज्ञापन
कंपनी ने इसे AXT, LXT और ZXT जैसे ट्रिम्स में पेश किया है। खास बात यह है कि अपडेटेड प्लेटफॉर्म और ढेरों नए फीचर्स मिलने के बावजूद, बेस RWD मैनुअल वेरिएंट की कीमत 2025 के पुराने मॉडल के समान ही रखी गई है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला फोर्स गुरखा (Force Gurkha) और मारुति सुजुकी जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny) जैसी लैडर-फ्रेम ऑफ-रोड SUVs से रहेगा।
विज्ञापन
ऑफ-रोडिंग हार्डवेयर: कठिन रास्तों और कीचड़ या बर्फ में बेहतर पकड़ के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ELD) और मड (Mud), सैंड (Sand) व स्नो (Snow) जैसे समर्पित टेरेन मोड दिए गए हैं।
विज्ञापन
नई महिंद्रा थार OG के डिजाइन और एक्सटीरियर में क्या-क्या नया देखने को मिलता है?3-डोर थार के ओवरऑल सिलुएट को बरकरार रखते हुए इसके फ्रंट और रियर प्रोफाइल में कई आकर्षक बदलाव किए गए हैं, जो इसे थार रॉक्स (Thar Roxx) से मिलता-जुलता लुक देते हैं:
विज्ञापन
- फ्रंट प्रोफाइल: नई ग्रिल जिस पर 'Thar' की ब्रांडिंग है, C-शेप्ड DRLs के साथ नए एलईडी हेडलैंप्स, और कॉर्नरिंग फंक्शन वाले एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं।
- साइड व रियर प्रोफाइल: चौड़े ट्रैक के साथ इसमें नए 19-इंच के अलॉय व्हील्स, अपडेटेड एलईडी टेल-लैंप्स और टेलगेट पर 'OG' की बैजिंग मिलती है।
- नए कलर ऑप्शंस: मौजूदा कलर्स के अलावा, थार OG में आर्टेमिस सिल्वर (Artemis Silver) और जींस ब्लू (Jeans Blue) जैसे दो नए शेड्स जोड़े गए हैं।
इंटीरियर और केबिन कम्फर्ट के मामले में थार OG कितनी बदल गई है?महिंद्रा ने थार 3-डोर के केबिन को पहले से ज्यादा आरामदायक और प्रीमियम बनाने पर खास ध्यान दिया है:
- प्रीमियम अपहोल्स्ट्री: केबिन में नया ट्रफल ब्राउन लेदरेट इंटीरियर दिया गया है।
- रियर पैसेंजर्स के लिए कम्फर्ट: दूसरी रो (पंक्ति) के यात्रियों के लिए इंटीग्रेटेड कपहोल्डर्स के साथ नया आर्मरेस्ट दिया गया है।
- कम एनवीएच (NVH) लेवल्स: कंपनी का दावा है कि केबिन के इंसुलेशन में सुधार किया गया है, जिससे शोर और वाइब्रेशन बेहद कम अनुभव होगा।
सुरक्षा के लिहाज से Mahindra Thar OG में कौन-से बड़े सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं?सुरक्षा के मोर्चे पर थार 3-डोर को पहली बार कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है:
- 6 एयरबैग्स व HPTS तकनीक: चुनिंदा वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। यह अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी है जिसमें '4 हेड पेल्विस थोरैक्स शोल्डर (HPTS)' एयरबैग सिस्टम मिलता है, जो साइड इम्पैक्ट की स्थिति में सिर, पेल्विस और कंधों को सुरक्षा देता है।
- चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक: बेहतर ब्रेकिंग के लिए अब इसके चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP): रोल-ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड कंट्रोल और व्हीकल डायनेमिक्स कंट्रोल के साथ मानक रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा, हायर वेरिएंट्स में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं।
नए प्लेटफॉर्म, सस्पेंशन और स्टीयरिंग तकनीक से राइड क्वालिटी कितनी बेहतर होगी?थार OG के राइड और हैंडलिंग डायनेमिक्स में सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है:
- M_Glyde 4G प्लेटफॉर्म: यह SUV अब महिंद्रा के नए और अधिक मजबूत M_Glyde 4G प्लेटफॉर्म पर आधारित है।
- DAVINCI डैम्पर्स व पेंटालिंक सस्पेंशन: इसमें रियर पेंटालिंक सस्पेंशन के साथ वाट्स लिंक और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग तकनीक दी गई है, जो बॉडी रोल को कम कर राइड को स्मूथ बनाती है।
- इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (EPS): भारी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग की जगह अब इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग (EPS) दे दिया गया है, जिससे शहर में पार्किंग और कम स्पीड पर ड्राइविंग काफी आसान हो जाएगी।
थार OG के ऑफ-रोडिंग फीचर्स और इंजन ऑप्शंस में कितनी पावर मिलती है?महिंद्रा थार OG में पहले की तरह तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन पेट्रोल और बड़े डीजल इंजन को पहले से ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है:
|इंजन ऑप्शन
|पावर (Power)
|टॉर्क (Torque)
|गियरबॉक्स
|ड्राइवट्रेन
|1.5L डीजल
|119 hp
|300 Nm
|6-स्पीड MT
|RWD
|2.2L डीजल (अपडेटेड)
|152 hp (+18hp)
|330 Nm (+30Nm)
|6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT
|RWD / 4WD
|2.0L टर्बो-पेट्रोल (अपडेटेड)
|162 hp (+10hp)
|330 Nm (+30Nm)
|6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT
|RWD / 4WD
ऑफ-रोडिंग हार्डवेयर: कठिन रास्तों और कीचड़ या बर्फ में बेहतर पकड़ के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल (ELD) और मड (Mud), सैंड (Sand) व स्नो (Snow) जैसे समर्पित टेरेन मोड दिए गए हैं।