आज का राशिफल 15 सितंबर: मेष से मीन तक जानें किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि



आज नई कला या कौशल सीखने की शुरुआत लाभदायक रहेगी। दूर स्थान से करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना होगी। स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर सावधानी रखें। रिश्तेदारों से विवाद से बचें और व्यापार में बड़े निवेश से फिलहाल दूरी रखें।



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वृष राशि



आज अटका धन वापस मिल सकता है और आर्थिक लाभ के नए अवसर बनेंगे। करियर की रुकावटें दूर होंगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में मुनाफे के नए रास्ते खुल सकते हैं। सफलता मिलने पर अहंकार से बचें और सभी से विनम्रता से पेश आएं।

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मिथुन राशि



करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत जरूरी होगी। अधूरे काम पूरे होंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अचानक यात्रा लाभदायक हो सकती है। विवादों से बचें और व्यापार में उधार या बड़े लेन-देन से सावधान रहें।

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कर्क राशि



आज आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है। व्यापार में भी स्थिति बेहतर होगी। लंबी यात्रा टालें और खान-पान का ध्यान रखें। मिले अवसरों का समय पर लाभ उठाएं।



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