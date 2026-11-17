1 of 5 Surya Gochar in Singh Rashi - फोटो : अमर उजाला AI







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ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से सूर्य का नीचत्व खत्म हो जाएगा। सूर्य का वृश्चिक राशि मे गोचर करना कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। सूर्य का मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर और मंगल का सिंह राशि में गोचर करने से मंगल और सूर्य दोनों ही मिलकर राशि परिवर्तन योग का निर्माण करेंगे। इस तरह से दोनों ग्रहों के बीच राशि परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य-मंगल के परिवर्तन योग से कुछ राशि के जातकों को धन लाभ के साथ नौकरी, बिजनेस और धन-संपत्ति में अपार सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य और मंगल के संयोग से बना राशि परिवर्तन योग किन राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

परिवर्तन योग का मेष राशि पर प्रभाव

मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन योग बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ में वृद्धि के योग बनेंगे। आय के नए-नए स्त्रोत में इजाफा हो सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय में इजाफा और नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर बनेंगे।

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर परिवर्तन योग का प्रभाव

16 नवंबर से बना परिवर्तन योग कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। जीवन में सुखद पलों की प्राप्ति होगी। करियर-कारोबार में नए-नए तरह के मौके मिल सकते हैं। आपके काम की सराहना कार्यक्षेत्र में होगी। व्यापार में लाभ और डील होने के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। कुछ अधूरे काम पूरे होंगे जिससे आपको लाभ की स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा।

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4 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala

मकर राशि पर परिवर्तन योग का प्रभाव

मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा और शुभ रहेगा। कार्यो में सफलता प्राप्ति के नए-नए अवसर मिलेंगे। आय के नए स्त्रोतों में इजाफा होगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। व्यापार में इस दौरान कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान आपका नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सेहत में सुधार देखने को मिलेंगे।

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