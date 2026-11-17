ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर करने से सूर्य का नीचत्व खत्म हो जाएगा। सूर्य का वृश्चिक राशि मे गोचर करना कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभ साबित होगा। सूर्य का मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर और मंगल का सिंह राशि में गोचर करने से मंगल और सूर्य दोनों ही मिलकर राशि परिवर्तन योग का निर्माण करेंगे। इस तरह से दोनों ग्रहों के बीच राशि परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य-मंगल के परिवर्तन योग से कुछ राशि के जातकों को धन लाभ के साथ नौकरी, बिजनेस और धन-संपत्ति में अपार सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य और मंगल के संयोग से बना राशि परिवर्तन योग किन राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा।
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मेष राशि
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परिवर्तन योग का मेष राशि पर प्रभाव
मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन योग बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे जिससे इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ में वृद्धि के योग बनेंगे। आय के नए-नए स्त्रोत में इजाफा हो सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय में इजाफा और नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर बनेंगे।
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कर्क राशि
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कर्क राशि पर परिवर्तन योग का प्रभाव
16 नवंबर से बना परिवर्तन योग कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। जीवन में सुखद पलों की प्राप्ति होगी। करियर-कारोबार में नए-नए तरह के मौके मिल सकते हैं। आपके काम की सराहना कार्यक्षेत्र में होगी। व्यापार में लाभ और डील होने के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। कुछ अधूरे काम पूरे होंगे जिससे आपको लाभ की स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा।
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मकर राशि
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मकर राशि पर परिवर्तन योग का प्रभाव
मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा और शुभ रहेगा। कार्यो में सफलता प्राप्ति के नए-नए अवसर मिलेंगे। आय के नए स्त्रोतों में इजाफा होगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। व्यापार में इस दौरान कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान आपका नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सेहत में सुधार देखने को मिलेंगे।
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तुला राशि
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तुला राशि पर परिवर्तन योग का प्रभाव
तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्नत योग शुभ और लाभकारी रहेगा। इस दौरान व्यापार में कोई बड़ी और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। व्यापार में अचानक से धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। पहले के मुकाबले आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। लंबे समय से चली आ रही कोई पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। आपका मान-सम्मान में इजाफा होगा और प्रभावशाली लोगों से मेल-मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।