1 of 5 कलात्मक राजयोग 2026 - फोटो : amar ujala







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वैदिक पंचांग गणना के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को शुक्र और चंद्रमा की युति बनेगी, जिससे कलात्मक योग बनेगा। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सुख-सुविधा, धन, वैभव, प्रेम और कला आदि का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक होता है। शुक्र-चंद्रमा की युति को ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना गया है। जब भी इन दोनों ही ग्रहों की युति होती है तो इसका प्रभाव जातकों के रचनात्मक क्षमता, आर्थिक स्थिति और करियर पर देखने को मिलता है। कलात्मक योग से कला, सौंदर्य और क्रिएटिव क्षेत्र के लिए खास माना जाता है। पंचांग के अनुसार, 4 दिसंबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर पहले से शुक्रदेव विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ही ग्रहों की युति से कलात्मक योग बनेगा। आइए जानते हैं शुक्र-चंद्रमा की युति से बना कलात्मक योग किन राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है।

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2 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

शुक्र-चंद्रमा की युति से बनने वाला कलात्मक योग आने वाले दिनों में एक साथ कई खुशियां लेकर आएगा। करियर में आगे बढ़ने और कोई ऊंचा मुकाम हासिल करने का योग बनेगा। नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। लंबे समय से नौकरी के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। व्यापारियों के लिहाज से समय बहुत ही अनुकूल रह सकता है। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

3 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

शुक्र-चंद्रमा की युति से आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के योग बनेंगे। नौकरी में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी में बदलाव करने का मन बना रहे हैं उनको कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। जो लोग किसी तरह का नया काम शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

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4 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

शुक्र-चंद्रमा की युति से बना कलात्मक योग मेष राशि के जातकों के लिए उनके करियर और आर्थिक मामलों में लिहाज से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का रिज्लट मिलेगा। नौकरी में कुछ नया करने और कुछ नया पाने का दिन है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ नौकरी में प्रमोशन के योग है। व्यापार में कोई अच्छी डील और कारोबार में विस्तार के सुनहरे मौके मिल सकते हैं। आय में अचानक से इजाफा होगा। जो लोग किसी तरह के कारोबार में है उनको विस्तार और नई-नई डील करने का अवसर मिल सकता है। आने वाले दिन में कोई अच्छी डील हासिल करने के भी योग हैं।

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