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इस बार करवा चौथ पर इन चार राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, मिलेगी बड़ी सफलता और खुशियां

Thu, 22 Oct 2026 04:07 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 22 Oct 2026 04:07 PM IST
सार

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर ग्रहों की विशेष स्थिति से कुछ राशि वालों के लिए शुभ समय रहने की मान्यता है। इस दौरान करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और परिवार में खुशियां बढ़ने के योग बन सकते हैं।

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trigrahi yog on Karwa Chauth 2026 these three zodiac will get benefits
Karwa Chauth 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत 29 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए यह पर्व बेहद खास माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन ग्रहों की विशेष स्थिति का प्रभाव कुछ राशियों के लिए शुभ रह सकता है। बता दें कि इस दौरान तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान रहेंगे। इससे त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। साथ ही, सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग और सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य योग भी बनेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन योगों के प्रभाव से कुछ राशि वालों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, कुछ जातकों के जीवन में सुख-समृद्धि भी बढ़ सकती है। ऐसे में आइए इन लकी राशियों के नामों को जानते हैं।

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Karwa Chauth 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ का समय अनुकूल रह सकता है। इस दौरान मनचाही सफलता मिलने और आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल बना रह सकता है। कोई मन ती इच्छा पूरी होगी। पति के साथ आप किसी स्थान पर घूमने भी जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ने की संभावना है।

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Karwa Chauth 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि की महिलाओं को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। इस दौरान लंबे समय से अटके काम पूरे होने और नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ होगा और जीवन में सकारात्मकता बढ़ सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। इस समय कोई बड़ा लाभ आपको होगा। प्रेम जीवन इस समय मधुरमय रहने वाला है।
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Karwa Chauth 2026 - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि
सिंह राशि की महिलाओं के लिए यह समय खास रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा, परिवार में खुशियां बढ़ सकती हैं और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अटके सभी काम मनचाहे तरीकों से पूरे होंगे। कोई नया लक्ष्य बनाकर उससे जुड़ी योजनाएं बनाएंगे।
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Karwa Chauth 2026 - फोटो : अमर उजाला
धनु राशि
धनु राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ का समय तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। कोई बड़ी खुशखबरी आपको इस समय मिलेगी। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में अधिक खुशियां आपको महसूस होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है और परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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