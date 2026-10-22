Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का पर्व जल्द ही मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस अवसर पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ पर विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। लेकिन साल 2026 में करवा चौथ की तिथि को लेकर लोगों के बीच लगातार असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि, इस साल करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही पूजा मुहूर्त, सरगी खाने का समय और चंद्रोदय के बारे में भी जानेंगे।
करवा चौथ को लेकर न हों कन्फ्यूज, ज्योतिषियों ने बताई सही डेट, जानें पूजा मुहूर्त और सरगी का समय
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:28 AM IST
सार
Karwa Chauth 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, सरगी खाने का समय और चंद्रोदय से जुड़ी जरूरी जानकारी।
विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन