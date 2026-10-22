लव राशिफल 23 अक्तूबर: सिंह, तुला और कुंभ राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें दैनिक लव राशिफल

Love Rashifal 23 October 2026: आज 23 अक्तूबर, शुक्रवार का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। किसी के जीवन में प्यार की नई शुरुआत हो सकती है, तो किसी को अपने रिश्ते में नजदीकियां और विश्वास बढ़ाने का मौका मिल सकता है। लव राशिफल के माध्यम से जानिए कि आज मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या आज पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी, क्या सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है और किन राशियों को प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचकर रहने की जरूरत होगी? वहीं, शादीशुदा लोगों के लिए भी आज का दिन आपसी तालमेल, भावनाओं को समझने और जीवनसाथी के साथ समय बिताने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। जानिए आज का लव राशिफल और अपनी राशि के अनुसार प्रेम जीवन से जुड़े संकेत।