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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 23 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 23 अक्तूबर: सिंह, तुला और कुंभ राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें दैनिक लव राशिफल

Thu, 22 Oct 2026 03:51 PM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

Love Rashifal 23 October 2026: शुक्रवार को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ कैसी रहेगी? जानें किन राशियों के प्रेम संबंधों में बढ़ेगा प्यार, किसे मिलेगा पार्टनर का साथ और किन लोगों को रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 23 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
23 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 23 October 2026: आज 23 अक्तूबर, शुक्रवार का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से सभी 12 राशियों के लिए खास रहने वाला है। किसी के जीवन में प्यार की नई शुरुआत हो सकती है, तो किसी को अपने रिश्ते में नजदीकियां और विश्वास बढ़ाने का मौका मिल सकता है। लव राशिफल के माध्यम से जानिए कि आज मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या आज पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी, क्या सिंगल लोगों को कोई खास व्यक्ति मिल सकता है और किन राशियों को प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचकर रहने की जरूरत होगी? वहीं, शादीशुदा लोगों के लिए भी आज का दिन आपसी तालमेल, भावनाओं को समझने और जीवनसाथी के साथ समय बिताने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। जानिए आज का लव राशिफल और अपनी राशि के अनुसार प्रेम जीवन से जुड़े संकेत।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 23 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में जरूरत से ज्यादा उत्साह और सक्रियता आपको शारीरिक थकान या मांसपेशियों में खिंचाव की परेशानी दे सकती है। ऐसे में खुद के साथ-साथ पार्टनर की भावनाओं और जरूरतों का भी ध्यान रखें। सिंगल जातकों के लिए विवाह या प्रेम संबंध का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि, रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें पालने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करना बेहतर रहेगा।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 23 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में खुशियों और भावनात्मक नजदीकियों का खास अनुभव हो सकता है। पार्टनर का प्यार और अपनापन आपके मन को प्रसन्न रखेगा। एक-दूसरे के साथ समय बिताने और दिल की बातें साझा करने से रिश्ते में गहराई आएगी। सिंगल जातकों के लिए भी प्यार का एहसास बेहद खूबसूरत हो सकता है। किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ने से मन में रोमांटिक भावनाएं जाग सकती हैं।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 23 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज आपका मन थोड़ा उदास या परेशान रह सकता है, लेकिन पार्टनर का साथ आपको भावनात्मक सुकून देगा। अपनी चिंताओं को उनसे साझा करने से मन हल्का हो सकता है। किसी करीबी दोस्त के घर या मुलाकात के दौरान पुराने प्रेम संबंध से जुड़ा व्यक्ति सामने आ सकता है, जिससे परिस्थितियां नया मोड़ ले सकती हैं। लंबे समय से अधूरी कोई भावनात्मक इच्छा पूरी होने की उम्मीद भी बन सकती है।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 23 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और आपसी समझ बनी रह सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भी भाग्य का साथ मिल सकता है। यदि आप किसी खास व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए दिन अनुकूल साबित हो सकता है।
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