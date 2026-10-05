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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 6 october 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: कैसा रहेगा आपके दिन, जानें किन राशियों को होगा लाभ और किसकी बढ़ेगी परेशानी

Tue, 06 Oct 2026 06:26 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 06 Oct 2026 06:26 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 6 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 6 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि के लिए दिन शुभ रहेगा। आपको मनचाही सफलता मिलेगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है। इसके अलावा किसी आयोजन की तैयारी माहौल में खुशी घोल सकती है।
Today Prediction Horoscope of 6 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज कोई बड़ी खबर सुनने को मिलेगी और बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी-सी बात भी अनावश्यक बहस का कारण बन सकती है। व्यापार में नए-नए तरह के सौदे हो सकते हैं। 

Today Prediction Horoscope of 6 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए दिन सावधानी बरतने वाला रहेगा। किसी मित्र को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, परिवार से जुड़ी कोई बात आपको थोड़ा भावुक कर सकती है। वाहन से जुड़ा छोटा-मोटा खर्च अचानक सामने आ सकता है। 

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Today Prediction Horoscope of 6 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। संतान के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर किसी की बात बुरी लग सकती है। इसके अलावा पुराने लेन-देन का कोई उलझा हुआ मामला सुलझ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। 

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Today Prediction Horoscope of 6 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन लकी रहेगा। यात्रा के दौरान मिली कोई महत्वपूर्ण खबर मन को प्रसन्न कर सकती है। संतान से किया हुआ कोई वादा पूरा करना पड़ सकता है। अटका हुआ कोई मामला समझदारी से उसे संभाल लिया जाएगा।

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