आज का राशिफल: कैसा रहेगा आपके दिन, जानें किन राशियों को होगा लाभ और किसकी बढ़ेगी परेशानी

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के लिए दिन शुभ रहेगा। आपको मनचाही सफलता मिलेगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है। इसके अलावा किसी आयोजन की तैयारी माहौल में खुशी घोल सकती है।

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वृषभ राशि

आज कोई बड़ी खबर सुनने को मिलेगी और बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी-सी बात भी अनावश्यक बहस का कारण बन सकती है। व्यापार में नए-नए तरह के सौदे हो सकते हैं।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए दिन सावधानी बरतने वाला रहेगा। किसी मित्र को आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, परिवार से जुड़ी कोई बात आपको थोड़ा भावुक कर सकती है। वाहन से जुड़ा छोटा-मोटा खर्च अचानक सामने आ सकता है।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। संतान के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर किसी की बात बुरी लग सकती है। इसके अलावा पुराने लेन-देन का कोई उलझा हुआ मामला सुलझ सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें।

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