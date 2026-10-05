06 अक्तूबर राशिफल: वृषभ, तुला और वृश्चिक को संभलकर लेना होगा फैसला, जानें 12 राशियों का हाल

1 of 13 6 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







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Today Rashifal: आज 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, बदलाव और महत्वपूर्ण फैसलों का संकेत दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों को लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद रहेगी, जबकि कुछ लोगों को आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं और कारोबारियों को लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह है। प्रेम और रिश्तों के लिहाज से भी दिन कुछ राशियों के लिए खास रह सकता है। आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

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मेष राशि

आज का दिन आपको काफी व्यस्त रखने वाला है। एक साथ कई काम सामने आ सकते हैं, लेकिन हर जिम्मेदारी अपने सिर लेने के बजाय यह तय करें कि पहले क्या करना जरूरी है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है। लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से भीतर से संतोष महसूस होगा। पुराने अधूरे कामों को निपटाने का उत्साह रहेगा और घर में किसी शुभ कार्य या आयोजन की तैयारी माहौल में खुशी घोल सकती है।

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वृषभ राशि

आज सुस्ती छोड़कर पूरे उत्साह के साथ काम करने की जरूरत है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कोई नई जिम्मेदारी शुरुआत में थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन सहयोगियों का साथ आपको संभाल लेगा। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी बात भी अनावश्यक बहस का रूप ले सकती है। परिवार में किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य से आसानी से संभाला जा सकेगा। घर में कुछ बदलाव या सजावट का विचार मन में आ सकता है। किसी मित्र को आर्थिक सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है।

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मिथुन राशि

आज नई शुरुआत के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला है। यदि किसी नए काम या योजना को लेकर काफी समय से सोच रहे हैं, तो अब उस दिशा में कदम बढ़ाना अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ चली आ रही कोई गलतफहमी बातचीत के जरिए दूर हो सकती है और रिश्ते में फिर से गर्माहट महसूस होगी। दूर रहने वाले किसी खास व्यक्ति की याद मन को थोड़ा भावुक कर सकती है। वाहन से जुड़ा छोटा-मोटा खर्च अचानक सामने आ सकता है। कार्यस्थल पर किसी की बात बुरी लग सकती है, लेकिन उसे दिल पर लेने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।

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