साप्ताहिक लकी राशिफल: इस सप्ताह इन 4 राशि वालों को मिलेगी सफलता, जीवन में बढ़ेंगी खुशियां और सम्मान

साप्ताहिक लकी राशिफल (26 अक्तूबर से 1 नवंबर 2026): अक्तूबर का आखिरी सप्ताह कुछ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। इस दौरान ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। 26 अक्तूबर 2026 से 1 नवंबर तक का समय ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह शुक्र अस्त रहेंगे और बुध वक्री चाल चलेंगे। वहीं, तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति से त्रिग्रही योग भी बना रहेगा। ग्रहों की इन स्थितियों के बीच कुछ राशि वालों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही, जीवन में खुशियों के नए अवसर भी मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, इस सप्ताह किन चार राशि वालों के लिए समय अनुकूल रह सकता है।
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साप्ताहिक लकी राशिफल
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वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रह सकता है। इस दौरान आपको अपने कामकाज में कुछ चुनौतियों का सामना कम करना पड़ सकता है। बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से सफल होंगे। बेहतर आमदनी का अवसर मिल सकता है। इस समय कोई अच्छा बदलाव कला के क्षेत्र में आप महसूस करेंगे। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार की दृष्टि से अनुकूल रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी। वहीं, कारोबार से जुड़े लोगों के लिए धन की आवक बनी रह सकती है। बाहर घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। वेतन वृद्धि के साथ अतिरिक्त आय के साधन विकसित हो सकते हैं।
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तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लेकर आ सकता है। लव पार्टनर के साथ आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। आप परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने में सफल हो सकते हैं। इस समय कोई बड़ा लक्ष्य आपका पूरा होगा। पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। विवाह योग्य व्यक्तियों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आय में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा।
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मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रह सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी। इसके अलावा कोई नया दोस्त आपका बन सकता है, जिसके साथ व्यापार अधिक सफल बनने के योग हैं। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू मामलों को लेकर कुछ व्यस्तता रह सकती है।
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