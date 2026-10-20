31 अक्तूबर को गुरु का राशि परिवर्तन, जानिए मेष राशि पर नौकरी-व्यापार और आर्थिक स्थिति पर कैसा होगा असर

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गुरु का गोचर 31 अक्तूबर 2026 को कर्क से सिंह राशि में होने पर मेष राशि के जातकों के लिए उनके जीवन मे कई तरह के बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, गुरु का सिंह राशइ में गोचर होने से मेष राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। ज्ञान में विस्तार होगा। कार्यक्षमता में इजाफा होगा और आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपकी कुंडली के पांचवें भाव में होगा जिससे इस राशि वालों को सुख-सुविधाओं में इजाफा और भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे।मेष राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर आपके पंचम भाव में होने का आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको एक नई पहजान मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए नई नौकरी के लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। आपको रुका हुआ काम पूरा होगा जिसमें प्रमोशन होगा। नौकरी में नई तरह की जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं जो लोग व्यापार से संबंधित हैं उनका गुरु का सिंह राशि में जाना बहुत ही लाभकारी हो सकता है। नई योजनाएं कारगर साबित होंगी। लंबे समय से अटका हुआ कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। निवेश से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है।गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आय के नए-नए स्त्रोत खुलेंगे। आपका रुका धन जो कहीं फंसा हुआ था वह वापस आ सकता है। कई जगहों से आपको लाभ भी होगा। वहीं सेहत की बात करें तो आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा जिसका आपके सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान देना होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।