फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   shani margi 2026 date and positive impact on zodiac know shani margi rashifal

शनि की सीधी चाल से इन 3 राशि वालों को होगा बड़ा लाभ, नौकरी-बिजनेस से लेकर परीक्षा तक मिलेंगे अच्छे परिणाम

Thu, 22 Oct 2026 11:11 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:11 AM IST
सार

Shani Margi 2026:शनि की मार्गी चाल से कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं विद्यार्थियों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। आइए जानते हैं, किन तीन राशियों के लिए शनि की सीधी चाल शुभ मानी जा रही है।

विज्ञापन
shani margi 2026 date and positive impact on zodiac know shani margi rashifal
Shani Margi 2026 - फोटो : अमर उजाला

Shani Margi 2026: शनि देव जल्द ही मीन राशि में रहते हुए मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में सीधी चाल चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि की चाल में होने वाले बदलाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि शनि की मार्गी अवस्था का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ सकता है। इस दौरान कुछ लोगों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद रहेगी, तो कुछ को अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम मिल सकता है। ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में शनि की सीधी चाल को उन लोगों के लिए खास माना जा रहा है, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और अपने काम में सफलता पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।


गुरु-मंगल के संयोग से 12 नवंबर के बाद इन राशियों की चमकेगी किस्मत, होगा अपार धन लाभ
Trending Videos
shani margi 2026 date and positive impact on zodiac know shani margi rashifal
Shani Margi 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल अनुकूल परिणाम लेकर आ सकती है। इस दौरान भाग्य का साथ मिलने से आपके कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। लंबे समय से जिस काम में बाधाएं आ रही थीं, उसमें धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। इस सम कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है। आय के नए स्रोत मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है। परिवार में आपके लिए खुशियों का माहौल बना रहेगा। नौकरी बदलने और कारोबार में कुछ नया करने में आपको कामयाबी मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं।
मंगल का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन राशि के लोगों का पलटेगा समय, करियर में दिखेगा बड़ा बदलाव

shani margi 2026 date and positive impact on zodiac know shani margi rashifal
Shani Margi 2026 - फोटो : daily rashifal

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल सकारात्मक बदलावों का संकेत दे सकती है। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। काम की भी स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। कारोबार में आपको विस्तार का लाभ मिल सकता है। नौकरी को लेकर सभी प्रयास भी आपके सफल होंगे। किसी नई योजना पर काम शुरू करने या पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।
रहें अलर्ट: 24 अक्तूबर से इन राशि वालों के जीवन में होगी उथल-पुथल, बुध चलेंगे उल्टी चाल
गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर: इन राशियों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि और करियर में आएगा उछाल

विज्ञापन
विज्ञापन
shani margi 2026 date and positive impact on zodiac know shani margi rashifal
Shani Margi 2026 - फोटो : अमर उजाला

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मनचाहे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार करने वाले जातकों को अपने काम का विस्तार करने और नई योजनाओं से लाभ कमाने के अवसर मिल सकते हैं। कोई अपना बड़ा उपहार आपके लिए लेकर आ सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय मेहनत पर ध्यान देने वाला रहेगा।

शुक्रादित्य योग से इन राशि वालों को मिलेगा सुख, नवंबर तक चमकेगा भाग्य और होगा लाभ

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed