शनि की सीधी चाल से इन 3 राशि वालों को होगा बड़ा लाभ, नौकरी-बिजनेस से लेकर परीक्षा तक मिलेंगे अच्छे परिणाम

Shani Margi 2026: शनि देव जल्द ही मीन राशि में रहते हुए मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में सीधी चाल चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि की चाल में होने वाले बदलाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि शनि की मार्गी अवस्था का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ सकता है। इस दौरान कुछ लोगों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद रहेगी, तो कुछ को अपने प्रयासों का बेहतर परिणाम मिल सकता है। ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में शनि की सीधी चाल को उन लोगों के लिए खास माना जा रहा है, जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और अपने काम में सफलता पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।