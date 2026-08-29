शनिवार के दिन करें ये 5 उपाय, फौरन दूर होती है पैसों की कमी और बिजनेस में बढ़ता है मुनाफा

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व होता है। इस दिन सुबह और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दरअसल पीपल के पेड़ का संबंध शनि ग्रह से होता है इससे व्यापार में चली आ रही परेशानियों का अंत हो जाता है। रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं। इससे आपके निर्णय लेने की क्षमता में विकास होता है।व्यापार में लगातार हो रहे नुकसान से बचने के लिए और तरक्की पाने के लिए शनिवार के दिन अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काला तिल अर्पित करें। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है। इस उपाय से व्यापार में धीरे-धीरे तरक्की और लाभ होने लगता है।शनिदोष के चलते कई बार व्यापार में नुकसान, लेन-देन में देरी और तरक्की का अभाव रहता है जिससे व्यापार उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता है जितने तेजी के साथ बढना चाहिए। ऐसे में शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं। इससे शनिदोष का प्रभाव कम होता है और आर्थिक नकुसान की संभावन भी कम होती है। लेन-देन में लाभ के योग बनने लगते हैं।हिंदू धर्म में दान, सेवा और जरूरदमंद को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। शनि का संबंध सेवा और कर्म से जुड़ा हुआ है इसलिए शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन जरूर करवाएं। इससे व्यापार में तरक्की आती है और कारोबार में नए-नए अवसर बनते हैं।शमी का पत्ता बहुत ही पूजनीय होता है। ऐसे में जिन लोगों के कारोबार में अड़चनें आती हैं वे शनिवार के दिन एक शमी का पत्ता लेकर दुकान या कारोबार वाली तिजोरी में रख दें। इस उपाय से व्यापार में अच्छा मुनाफा और धन संचय होता है। अनावश्यक रूप से खर्चों में वृद्दि होती है।