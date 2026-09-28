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ऋषि, मुनि, साधु, संत और संन्यासी कौन होते हैं? जानें सभी की सही परिभाषा

Mon, 28 Sep 2026 07:08 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 28 Sep 2026 07:08 PM IST
सार

यह जानना दिलचस्प है कि आखिर ऋषि किसे कहा जाता है, मुनि की क्या पहचान है, साधु और संत में क्या अंतर है, संन्यासी किसे कहते हैं और योगी की वास्तविक परिभाषा क्या है। आइए, इन सभी शब्दों के अर्थ, विशेषताओं और आपसी अंतर को सरल और स्पष्ट भाषा में विस्तार से समझते हैं।

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Rishi muni sadhu sant sannyasi yogi difference definition in hindi
ऋषि, मुनि, साधु, संत, संन्यासी और योगी में क्या अंतर? - फोटो : AI

भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में आध्यात्मिक साधना की समृद्ध और विविध परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही ज्ञान, तप, ध्यान, भक्ति, वैराग्य और योग के अलग-अलग मार्गों पर चलने वाले साधकों का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इन्हीं परंपराओं से जुड़े ऋषि, मुनि, साधु, संत, संन्यासी और योगी जैसे शब्द आज भी हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आम बोलचाल में इन शब्दों का इस्तेमाल कई बार एक-दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ, संदर्भ और आध्यात्मिक महत्व है। किसी की पहचान ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ी है, तो कोई तप, साधना, भक्ति, वैराग्य या योग के मार्ग का अनुसरण करता है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि आखिर ऋषि किसे कहा जाता है, मुनि की क्या पहचान है, साधु और संत में क्या अंतर है, संन्यासी किसे कहते हैं और योगी की वास्तविक परिभाषा क्या है। आइए, इन सभी शब्दों के अर्थ, विशेषताओं और आपसी अंतर को सरल और स्पष्ट भाषा में विस्तार से समझते हैं।

Rishi muni sadhu sant sannyasi yogi difference definition in hindi
ऋषि कौन होते हैं? - फोटो : AI

ऋषि 
ऋषि वह है जिसे वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य का द्रष्टा माना जाता है।

ऋषि शब्द का भारतीय वैदिक परंपरा में विशेष महत्व है। इसका प्रमुख अर्थ द्रष्टा माना जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार किया था। यानी उन्हें उन मंत्रों का रचयिता नहीं, बल्कि उनका द्रष्टा माना गया है।

ऋषि केवल जंगल में रहने वाले तपस्वी नहीं होते थे। प्राचीन परंपरा में ऐसे ऋषियों का भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने गृहस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान, तप और आध्यात्मिक साधना की। वे शिष्यों को शिक्षा देते, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते और धार्मिक कार्यों में मार्गदर्शन करते थे।

उदाहरण: वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों का उल्लेख भारतीय धार्मिक ग्रंथों में मिलता है।

Rishi muni sadhu sant sannyasi yogi difference definition in hindi
मुनि - फोटो : AI

मुनि 
मुनि वह साधक है जो मनन, ध्यान, संयम और आत्मचिंतन को महत्व देता है।

मुनि शब्द का संबंध मनन, चिंतन और आत्मसंयम से माना जाता है। मुनि ऐसे साधक को कहा जाता है जो ध्यान, आत्मचिंतन और मानसिक अनुशासन को महत्व देता है। केवल मौन रहने से कोई व्यक्ति मुनि नहीं कहलाता।

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने ऐसे मुनि का वर्णन किया है जो सुख-दुख में संतुलित रहता है और राग, भय तथा क्रोध से ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसलिए मुनि की पहचान उसके शांत और संयमित मन से भी जुड़ी है।

उदाहरण: ध्यान और आत्मचिंतन में लंबे समय तक लगे रहने वाले किसी साधक को उसकी साधना के संदर्भ में मुनि कहा जा सकता है।

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Rishi muni sadhu sant sannyasi yogi difference definition in hindi
साधु - फोटो : AI

साधु 
साधु वह व्यक्ति है जो साधना और आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन का प्रमुख आधार बनाता है।

साधु एक व्यापक शब्द है। धार्मिक संदर्भ में इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो साधना, संयम, वैराग्य और आध्यात्मिक जीवन को महत्व देता है। साधु आश्रम या मठ में रह सकता है, तीर्थों की यात्रा कर सकता है या एकांत में साधना कर सकता है। उसके जीवन में जप, ध्यान, पूजा, तप और सेवा जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

हर साधु को ऋषि या संन्यासी मानना सही नहीं है। अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में साधु शब्द का प्रयोग अलग-अलग प्रकार के आध्यात्मिक साधकों के लिए किया जाता है।

उदाहरण: किसी आश्रम में रहकर नियमित साधना और सेवा करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जा सकता है।

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Rishi muni sadhu sant sannyasi yogi difference definition in hindi
संत - फोटो : AI

संत 
संत वह आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जिसका जीवन भक्ति, सदाचार और मानव कल्याण की भावना से जुड़ा हो।

संत शब्द ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्वों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका जीवन भक्ति, सत्य, ज्ञान, करुणा और सदाचार से जुड़ा माना जाता है। संत बनने के लिए संन्यास लेना जरूरी नहीं है। भारतीय भक्ति परंपरा में कई संतों ने गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए। इसलिए संत की पहचान केवल उसके कपड़ों या बाहरी जीवनशैली से नहीं, बल्कि उसके विचार, आचरण और संदेश से होती है।

उदाहरण: कबीर और रविदास भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। उनकी शिक्षाओं में भक्ति, आंतरिक शुद्धता और मानवता पर जोर मिलता है।

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