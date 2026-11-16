आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को मिलेगा धन लाभ या रहेंगी परेशानियां, पढ़ें भविष्यफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Tue, 17 Nov 2026 06:33 AM IST
सार
कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र या गलत माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी योजनाओं और निजी बातों को सीमित लोगों तक ही रखें। अपनी मेहनत और समझदारी पर भरोसा बनाए रखेंगे तो परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे।
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विस्तार
वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातक साहसी, दृढ़ निश्चयी और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। इस राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। इनके लिए मूंगा रत्न शुभ माना जाता है। ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और रिश्तों में वफादार रहते हैं। इनकी पहचान इनका मजबूत इरादा और जुनून होता है। हनुमान जी और भगवान शिव की पूजा करना इनके लिए शुभ माना जाता है।
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
आज प्रॉपर्टी और संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का अवसर मिल सकता है। नई संपत्ति खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है और इस दिशा में सकारात्मक परिस्थितियां बनने के संकेत हैं। बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम भी पूरा हो सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी। लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार से मुलाकात होने की संभावना है। उनके साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। हालांकि, अपनी कीमती वस्तुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालकर रखें। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र या गलत माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी योजनाओं और निजी बातों को सीमित लोगों तक ही रखें। अपनी मेहनत और समझदारी पर भरोसा बनाए रखेंगे तो परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज प्रॉपर्टी और संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का अवसर मिल सकता है। नई संपत्ति खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है और इस दिशा में सकारात्मक परिस्थितियां बनने के संकेत हैं। बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम भी पूरा हो सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी। लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार से मुलाकात होने की संभावना है। उनके साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। हालांकि, अपनी कीमती वस्तुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालकर रखें। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र या गलत माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी योजनाओं और निजी बातों को सीमित लोगों तक ही रखें। अपनी मेहनत और समझदारी पर भरोसा बनाए रखेंगे तो परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।