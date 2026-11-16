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आज प्रॉपर्टी और संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का अवसर मिल सकता है। नई संपत्ति खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है और इस दिशा में सकारात्मक परिस्थितियां बनने के संकेत हैं। बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम भी पूरा हो सकता है, जिससे आपको राहत मिलेगी। लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार से मुलाकात होने की संभावना है। उनके साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। हालांकि, अपनी कीमती वस्तुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालकर रखें। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र या गलत माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी योजनाओं और निजी बातों को सीमित लोगों तक ही रखें। अपनी मेहनत और समझदारी पर भरोसा बनाए रखेंगे तो परिस्थितियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।