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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 14 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन? पढ़ें 14 नवंबर का राशिफल

Sat, 14 Nov 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 14 Nov 2026 05:11 AM IST
सार

आज का दिन सामान्य रहने के बावजूद आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है, जो कामकाज या व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है।

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Aaj ka kumbh rashifal 14 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन सामान्य रहने के बावजूद आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है, जो कामकाज या व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं को समझना विशेष रूप से जरूरी होगा। अनजाने में कही गई कोई बात उनके मन को ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए बातचीत में संवेदनशीलता बनाए रखें।
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कार्यक्षेत्र में आपके काम तेजी से पूरे हो सकते हैं और जिम्मेदारियों को निभाने में भी सफलता मिलेगी। हालांकि, दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचें। यदि आप राजनीति या सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लें। केवल उत्साह में आकर कोई कदम न उठाएं। सही रणनीति और व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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