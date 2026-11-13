14 नवंबर की भाग्यशाली राशियां: इन चार राशियों को नौकरी और व्यापार में मिलेंगे लाभ के अच्छे अवसर
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 14 Nov 2026 12:43 PM IST
सार
शनिवार, 14 नवंबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 14 नवंबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।
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विस्तार
कल का दिन यानी 14 नवंबर 2026 को कई राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आय में इजाफे का योग है। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। करियर-कारोबार के लिहाज से दिन अच्छा और शुभ रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कल का दिन किन राशियों के लिए शुभ और भाग्यशाली रहेगा।
मेष राशि
कल का दिन यानी 14 नवंबर का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और अनुकूल साबित होगा। परिवार में सुख-समृद्धि और शांति रहेगी। यात्रा पर जा सकते हैं जिससे परिवार के सदस्यों को खुशी मिलेगी। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको मेहनत का फल कल देखने को मिल सकता है।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शुभ साबित होगा। धन लाभ के अच्छे योग हैं आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लंबे समय से आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। नौकरीपेशा लोगों को करियर कारोबार में बेहतर लाभ मिलेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कल के दिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
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सिंह राशि
कल का दिन सिंह राशि वालों के लिए शुभ और अच्छा रहेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। उच्च शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। दिन भाग्यशाली रहेगा। व्यापार में लाभ के अच्छे और सुनहरे मौके मिल सकते हैं। निवेश संबंधी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। नए लोगों से आपको संपर्क स्थापित करना होगा।
कुंभ राशि
लंबे समय से अटका हुआ काम कल के दिन पूरा हो सकता है। करियर-कारोबार में कमाई के अच्छे मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से अटक हुआ काम पूरा होगा। भाग्य का साथ मिलने से आपको कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां मिलेगी।
साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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मेष राशि
कल का दिन यानी 14 नवंबर का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और अनुकूल साबित होगा। परिवार में सुख-समृद्धि और शांति रहेगी। यात्रा पर जा सकते हैं जिससे परिवार के सदस्यों को खुशी मिलेगी। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको मेहनत का फल कल देखने को मिल सकता है।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शुभ साबित होगा। धन लाभ के अच्छे योग हैं आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लंबे समय से आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। नौकरीपेशा लोगों को करियर कारोबार में बेहतर लाभ मिलेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कल के दिन किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।
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सिंह राशि
कल का दिन सिंह राशि वालों के लिए शुभ और अच्छा रहेगा। आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। उच्च शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। दिन भाग्यशाली रहेगा। व्यापार में लाभ के अच्छे और सुनहरे मौके मिल सकते हैं। निवेश संबंधी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। नए लोगों से आपको संपर्क स्थापित करना होगा।
कुंभ राशि
लंबे समय से अटका हुआ काम कल के दिन पूरा हो सकता है। करियर-कारोबार में कमाई के अच्छे मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से अटक हुआ काम पूरा होगा। भाग्य का साथ मिलने से आपको कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां मिलेगी।
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