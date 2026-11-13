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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 14 November 2026 today pisces horoscope in hindi

आज का राशिफल: मीन राशि वाले आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, पढ़ें 14 नवंबर का राशिफल

Sat, 14 Nov 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 14 Nov 2026 05:12 AM IST
सार

आज कानूनी और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

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Aaj ka meen rashifal 14 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज कानूनी और आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। खासकर शेयर बाजार से जुड़े पुराने निवेश सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। हालांकि, किसी भी नई डील को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। साझेदारी में काम करने के मामलों में जल्दबाजी करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए जिम्मेदारियों और आर्थिक शर्तों को पहले ही स्पष्ट कर लें।
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नया वाहन खरीदने का विचार भी मन में आ सकता है और इसके लिए लोन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आर्थिक प्रतिबद्धता लेने से पहले अपनी आमदनी, खर्च और भविष्य की जरूरतों का आकलन जरूर करें। समझदारी और सावधानी के साथ लिए गए फैसले आपको बेहतर परिणाम दिला सकते हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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