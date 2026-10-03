कल बनेगा चंद्रमा-मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों के लिए करियर-कारोबार में उन्नति के अवसर

1 of 5 महालक्ष्मी राजयोग - फोटो : amar ujala







Link Copied



वैदिक पंचांग के अनुसार, मन के कारक ग्रह चंद्रमा 4 अक्तूबर 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो इस राशि में 6 अक्तूबर तक रहेंगे, फिर इसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर करने से एक साथ कई तरह के गोचर बनेंगे। दरअसल ज्योतिष में चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं और यह एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं और किसी न किसी ग्रह के साथ युति करते हैं। 4 अक्तूबर को चंद्रमा मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल और गुरु पहले से विराजमान हैं। इस तरह चंद्रमा-मंगल की युति से महालक्ष्मी राजयोग और गुरु-चंद्रमा की युति करके गजकेसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। चंद्रमा के द्वारा डबल गोचर करने से कुछ राशियों के आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ नौकरी-व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर करने से किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा।

2 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव

वृषभ राशि पर मंगल-चंद्रमा की युति से बना महालक्ष्मी राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी रह सकता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आपको नए-नए तरह के संपर्कों का लाभ मिलेगा। व्यापार में इस दौरान कोई अच्छा और जबरदस्त मुनाफा हासिल हो सकता है। लंबे समय से रुका हुआ काम फिर से वापस मिल सकता है। समाज में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग हैं। इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेन-देन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा।

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर महालक्ष्मी राजयोग का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए महालक्ष्मी और गजकेसरी राजयोग बहुत ही शुभ, लाभकारी और सफलता से भरा हुआ होगा। आपकी राशि के लग्न भाव में इस राजयोग का निर्माण होगा जिससे आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए आने वाले समय अच्छा और शुभ साबित होगा। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कठिन कार्यों को धैर्य और संयम के साथ करने से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। वैवाहिक और प्रेम जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 मीन राशि - फोटो : amar ujala

विज्ञापन

5 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala