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बुध का कन्या राशि में गोचर, इन चार राशि वालों को करियर-कारोबार में मिलेगी तरक्की
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: विनोद शुक्ला
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:09 PM IST
सार
Mercury Transit 2026: 7 सितंबर को बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह बुध अपनी स्वा और उच्च राशि में गोचर करते हुए भद्र राजयोग का निर्माण किया है, जिससे कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं।
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बुध का कन्या राशि में गोचर
- फोटो : अमर उजाला
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Mercury Transit 2026: ज्योतिष में बुध को संचार, बुद्धि, व्यापार और तर्क-वितर्क का कारक ग्रह माना जाता है। बुध को सभी ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है यह जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। पंचांग के अनुसार, बुध 7 सितंबर 2026 को दोपहर 01 बजकर 23 मिनट पर कन्या राशि में गोचर करेंगे। सभी ग्रहों में बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी स्वराशि कन्या में उच्च के होते हैं। ऐसे में बुध का कन्या राशि में गोचर सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। लेकिन कुछ राशि पर इस गोचर का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं बुध का कन्या राशि में गोचर किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा।
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मिथुन राशि
- फोटो : amar ujala
मिथुन राशि
मिथु राशि वालों के लिए बुध आपकी लग्न और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में बुध का स्वराशि और उच्च राशि में गोचर करके आपके चतुर्थ भाव में होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का चौथा भाव माता, घर-परिवार, वाहन और संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है। बुध के कन्या राशि में गोचर करने से यह आपके पारिवारिक जीवन में एक साथ कई तरह की खुशियों को लेकर आ सकता है। इस दौरान आप किसी तरह की प्रॉपर्टी और वाहन आदि की खरीदारी के लिए अनुकूल रहेगा। बुध चौथे भाव में गोचर करने से यह आपके दशम भाव में द्दष्टि डालेंगे जिससे आपको कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
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सिंह राशि
- फोटो : amar ujala
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए बुध आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में बुधदेव उच्च के होकर आपके दूसरे भाव में गोचर किया है जिससे आपके परिवार के सदस्यों संग बेहतर रिश्ता और संवाद स्थापित होगा। धन प्राप्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे। आपकी बोलने की क्षमता में विकास होगा। वित्त के मामलों में आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल और अच्छी रहेगी। आपके नए-नए आइडिया आपको कुछ अच्छा लाभ दिला सकता है। परिवार के साथ बैठकर किसी योजना में काम कर सकते हैं। इसके अलावा नई चीजें सीखने का अवसर मिल सकता है।
कन्या राशि
बुध का गोचर आपकी ही राशि में हुआ है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी कुंडली में बुधदेव लग्न और दशम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव में बुध विराजमान होकर यह जातकों को बुद्दिमान और कौशल में निपुण बनाते हैं। इससे व्यापार क्षमता में वृद्धि होगी। करियर के लिहाज से बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपको नई-नई चीजों को करने का अवसर मिलेगा।
धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए बुधदेव सप्तम और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस तरह से दशम भाव के स्वामी का अपने ही भाव यानी दशम में गोचर करना बहुत ही शुभ और फलदायी होगा। दशम भाव करियर का कारक ग्रह होता है। इससे सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरन संचार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। नए-नए तरह के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। करियर के लिहाज से आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आप इस गोचर का लाभ उठाने में कामयाब होंगे।
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