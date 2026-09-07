बुध का कन्या राशि में गोचर, इन चार राशि वालों को करियर-कारोबार में मिलेगी तरक्की

1 of 5 बुध का कन्या राशि में गोचर - फोटो : अमर उजाला

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Mercury Transit 2026: ज्योतिष में बुध को संचार, बुद्धि, व्यापार और तर्क-वितर्क का कारक ग्रह माना जाता है। बुध को सभी ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है यह जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। पंचांग के अनुसार, बुध 7 सितंबर 2026 को दोपहर 01 बजकर 23 मिनट पर कन्या राशि में गोचर करेंगे। सभी ग्रहों में बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी स्वराशि कन्या में उच्च के होते हैं। ऐसे में बुध का कन्या राशि में गोचर सभी 12 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। लेकिन कुछ राशि पर इस गोचर का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं बुध का कन्या राशि में गोचर किन राशियों के लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा।

2 of 5 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथु राशि वालों के लिए बुध आपकी लग्न और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में बुध का स्वराशि और उच्च राशि में गोचर करके आपके चतुर्थ भाव में होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का चौथा भाव माता, घर-परिवार, वाहन और संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है। बुध के कन्या राशि में गोचर करने से यह आपके पारिवारिक जीवन में एक साथ कई तरह की खुशियों को लेकर आ सकता है। इस दौरान आप किसी तरह की प्रॉपर्टी और वाहन आदि की खरीदारी के लिए अनुकूल रहेगा। बुध चौथे भाव में गोचर करने से यह आपके दशम भाव में द्दष्टि डालेंगे जिससे आपको कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।



3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बुध आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में बुधदेव उच्च के होकर आपके दूसरे भाव में गोचर किया है जिससे आपके परिवार के सदस्यों संग बेहतर रिश्ता और संवाद स्थापित होगा। धन प्राप्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे। आपकी बोलने की क्षमता में विकास होगा। वित्त के मामलों में आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल और अच्छी रहेगी। आपके नए-नए आइडिया आपको कुछ अच्छा लाभ दिला सकता है। परिवार के साथ बैठकर किसी योजना में काम कर सकते हैं। इसके अलावा नई चीजें सीखने का अवसर मिल सकता है। साप्ताहिक लकी राशिफल: 7 से 13 सितंबर तक इन 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, सफलता देगी दस्तक सिंह राशि वालों के लिए बुध आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में बुधदेव उच्च के होकर आपके दूसरे भाव में गोचर किया है जिससे आपके परिवार के सदस्यों संग बेहतर रिश्ता और संवाद स्थापित होगा। धन प्राप्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे। आपकी बोलने की क्षमता में विकास होगा। वित्त के मामलों में आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल और अच्छी रहेगी। आपके नए-नए आइडिया आपको कुछ अच्छा लाभ दिला सकता है। परिवार के साथ बैठकर किसी योजना में काम कर सकते हैं। इसके अलावा नई चीजें सीखने का अवसर मिल सकता है।

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4 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala